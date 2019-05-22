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罪惡始於檸檬：義大利黑手黨的「光榮會」帝國

小艇碼頭有人落水 海巡人員第一時間下水救人

2019-05-22 09:37聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

陳姓男子昨天傍晚在海洋廣場旁的小艇碼頭落水，海巡安檢所人員迅速救援，先拋救生圈給他，但難以拉起，接著兩名安檢人員跳下水，眾人才合將他救上岸，送醫救治。

第二岸巡隊今天表示，昨天傍晚海巡署北部分署第二岸巡隊基隆商港安檢所人員，在基隆港站前小艇碼頭執行安檢勤務時，聽見港區另一側有人呼救，前往現場查看發現有人落海，先投擲救生圈給落水者，試圖營救，但因潮差過高，難以順利將陳男拉起。兩名安檢人員於是下水，協助陳男，才將他拉上岸。基隆市消防人員趕到時，陳男已被救起，以救護車送醫。

安檢基隆港海巡署溺水

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