高壓電線掉落奪命 家屬質疑「為何不斷電」

2019-05-21 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



台中市大甲區昨天中午發生1萬1400伏特的高壓電線遭雷擊斷落的意外，導致騎車行經的苗栗縣25歲周姓男子遭電擊倒地命危，今天凌晨不治，親友萬般不捨，今天是周姓男子的生日，不料生日卻成忌日，他的母親傷心萬分 ，哭求「還他們一個公道」，質疑為何當時台電不斷電？台電苗栗區營業處強調發生這起意外非常遺憾，將全力協助家屬處理善後及相關事宜。

苗栗縣議員張顧礫到周家關切，他表示周姓男子因要外勤，昨天準備騎車回家換車，不料才離開公司大門不遠就被電倒，當時還喊了一句「救救我」，但因高壓電斷落在積水處，大家不敢靠近，這起不幸事故，為何斷電後又送電，自動斷電系統有無問題，應追查相關疏失。

台電苗栗區營業處業務副處長蘇英賢表示，意外發生後，持續與家屬保持聯繫，周姓男子不幸過世，台電人員也非常遺憾難過，會前往慰問並盡力協助家屬善後或後續賠償等問題，這起意外牽涉的相關賠償責任和法令，台電也會請相關部門研究。

家屬質疑高壓電線掉落後，為何第一時間不斷電？蘇英賢表示，依台電的作業規範，電路跳脫後會試行送電一次，如電路仍跳脫，就會派員到現場查看確認線路，沒有問題才會再送電。