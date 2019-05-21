提升山區宮廟文化 南市警請山區宮廟簽「眾神公約」

2019-05-21 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



臺南市警局舉辦「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署，今天在玉井分局登場；請來在地藝陣官將首開場，玉井、南化、楠西等地58間宮廟簽署行動公約宣示「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」，要透過「宮廟自律，共同守護臺南市優質宮廟文化」。

近日多起陣頭暴力事件，台南市警局以轄內宮廟眾多，宣告若發生脫序行為，立即動員快打部隊執法不寬貸決心，更推出全國首創號召宮廟負責人共同連署約制，從事前申請到活動自律，要打造「熱鬧不失序、環保無公害、不聚眾滋事及影響交通，優質有品牌宮廟文化」。

市警局長黃宗仁表示，召集大家來訂一個眾神行動公約，是因現在老百姓和以前不一樣，以前廟會熱鬧都不想睡覺，但時代不同了，因此請大家一起來見個面，共同努力要怎麼做，建立一個平台及機制，大家迎神照迎神，建醮照建醮、遶境照遶境，但要共同遵守，把壞的儘量避掉，不會造成交通阻塞，不要造成隔壁抗議報案電話不斷，大家共同約束，但現在時代不同了，共同來守護優質的廟會文化。

黃宗仁說，媽祖（神明）會看紅綠燈，媽祖（神明）不會製造髒亂，媽祖（神明）不會打架，臺南市是「眾神之都」，不僅擁有全臺歷史最悠久、最豐富多元的傳統宮廟與民俗信仰活動，還要打造最優質、最有品牌的宮廟文化。