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影╱馬如龍外孫騎車擦撞小黃身亡 警還原監視畫面釋疑

2019-05-21 15:58聯合報 記者謝進盛╱即時報導

藝人馬如龍22歲外孫黃男本月18日在台南麻豆發生死亡車禍，警方今公布監視器釋疑，初步檢視，當時外孫疑騎機車超車時與前方準備打燈左轉的計程車擦撞失控釀禍。

檢警說，研判摔車時疑頭部先墜地，再滑行衝撞路擋，二次衝擊造成頸椎重創。小黃司機訊後依過失致死罪嫌送辦；肇事責任歸屬，將由行車事故鑑定委員會進一步判定。

馬如龍外孫母親黃母，今向蘋果新聞網表示，兒子的死太多疑點；麻豆分局安業派出所交代不清，包括一開始只肯給2段7秒畫面、未掌握肇事計程車行車紀錄器、疑似有目擊者卻不處理、警方未對被撞飛在地的兒子做任何防護、救護車竟然40分之後才抵達等。

「真的有誤會。」警方對此澄清說，「路口監視器已完整呈現經過」，消防局也說明，獲報後18分到場。

警方進一步說，勤務中心當天上午8時52分獲報，轄區安業派出所警員於8時58分到場，同時通報消防局派遣救護車支援，人也下車交管，防止二次車禍發生，並非任由馬如龍外孫躺在路面不管。

而經調閱路口監視器、車辯系統等兩段畫面，已完整呈現事發經過，因此未再調閱計程車行車紀錄器，及未對乘客製作筆錄。

消防局說，上午8時58分獲報後，因當時麻豆消防分隊救護車出勤疾病救護，就近派遣南科消防分隊支援，救護車上午9時16分到達現場，立即進行急救，9時34分離開現場，6分鐘後到醫院，交由院方進一步救治。並非獲報後40分鐘才抵達。

藝人馬如龍孫子在台南麻豆騎機車與計程車擦撞身亡，監視器畫面錄下車禍過程。記者謝進...
藝人馬如龍孫子在台南麻豆騎機車與計程車擦撞身亡，監視器畫面錄下車禍過程。記者謝進盛╱翻攝
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藝人馬如龍孫子在台南麻豆騎機車與計程車擦撞身亡，監視器畫面錄下車禍過程。記者謝進...
藝人馬如龍孫子在台南麻豆騎機車與計程車擦撞身亡，監視器畫面錄下車禍過程。記者謝進盛╱翻攝
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藝人馬如龍孫子在台南麻豆騎機車與計程車擦撞身亡，監視器畫面錄下車禍過程。記者謝進...
藝人馬如龍孫子在台南麻豆騎機車與計程車擦撞身亡，監視器畫面錄下車禍過程。記者謝進盛╱翻攝
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救護車計程車車禍

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