男子駕車突胸悶不適 沿路追撞12車2人傷

2019-05-21 15:10 中央社 苗栗縣21日電



50歲葉姓男子今天上午駕駛廂型車行經苗栗縣竹南火車站東站前維新路，突然一陣胸悶不適，車輛失控沿路滑行近百公尺，追撞多部汽機車及腳踏車，造成2人受傷，所幸均無大礙。

這起事故發生在上午8時許，路口監視器影像清楚拍下一輛銀色廂型車沿竹南火車站東站前的維新路往北行駛，經過天文路十字路口時，先擦撞右邊停等紅綠燈的小客車，接著持續往前滑行，路旁行人見狀紛紛走避，隨後廂型車又接連擦撞路邊早餐車、停放超商前的機車、腳踏車，最後撞上電桿才停下，過程中造成餐車業者及行人受傷。

苗栗縣消防局獲報派遣人車到場，發現遭撞倒地的行人有多處擦傷，另一名閃避不及遭撞的餐車業者背部疼痛，至於廂型車駕駛葉姓男子（50歲）聲稱因胸悶不適無法控制車輛，連同葉男將3人送醫。

警方調查，廂型車沿路滑行約百公尺，追撞2台汽車、5台機車及5輛腳踏車，共12部大小車輛遭波及；葉男經檢測並未酒駕。

葉男向警方表示，開車行經附近地下道後，突然感到胸口不舒服，瞬間像是失去意識，直到車子撞上電桿才又回過神來。

警方指出，所幸3名傷患送醫後均無大礙，肇事原因仍待進一步調查釐清，同時呼籲民眾如有身體不適，盡量避免駕車，以免造成自身及其他用路人危險。