車禍受傷前輩細心照護 消防員熱忱貢獻獲頒模範公務員

2019-05-21 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市消防局圳頂消防分隊隊員陳彥廷，於消防領域服務十年時間，於緊急救護領域充滿熱忱，期間參與多項競賽拿下優異名次，也透過專業技術救回不少民眾寶貴生命，今年獲頒桃園市模範公務人員，更是職位中最低，認真表現受肯定，更驗證了「基層也能出頭天」！

陳彥廷於民國98年畢業分發前夕，不巧遇上車禍受傷，當時在救護車上痛楚難耐，但看見出勤的救護人員專業評估、細心照顧，讓他深記在心，因此畢業分發到桃園後，積極往救護方面努力，100年參加高級救護技術員訓練，103年參加消防署緊急救護教官班，106年榮獲台灣急診醫學會全國十大傑出救護技術員，同年亦獲選為桃園市消防工作楷模。至今服務已逾10年，出勤超過2900件救護案件，其中OHCA救活人數達13人之多。

陳彥廷表示，因所屬單位為一般分隊，需要執行救災、救護等各項勤業務，勤務種類繁多且複雜，但仍然參與各類救護競賽，包括104年全國呼吸道插管暨CPR+AED競賽，成功奪下二座第一名獎盃；106年全國院前緊急醫療救護臨床案例討論競賽，亦拿下第一名佳績，讓全國看見桃園救護的專業。

陳彥廷雖為基層，但對救護工作的熱誠卻不輸任何人，其對於救護工作之理念，除提升同仁專業水平外，更把推廣民眾急救知識為主要目標，陳彥廷常說，「救護車來的再快，都比不上身旁親友的立馬急救。」尤其是CPR心肺復甦術，更是與死神賽跑，故大力推廣CPR，更是重中之重。

院前救護，是醫療不可或缺且很重要的一環。每一救護現場，都需要快速及確實的完成各項處置，絕不容許各種延遲，陳彥廷表示，事前訓練勝過於事後檢討，對於局內各級救護技術員訓練中，他也積極從事教學工作，訓練學員紮實救護技術與學識，亦在分隊分享各種案例，藉此提升同仁經驗。

分隊長陳紹耀表示，陳彥廷工作態度認真負責，對救護工作有獨當一面之能，分隊每年的救護成績均達優等，是為長官所信任的優秀夥伴。大隊長戴明杉表示，陳彥廷積極投入，並協助提升緊急救護技術及救護服務品質，實在功不可沒。