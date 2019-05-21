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阿里山公路坍方後今搶通 林鐵正常行駛

2019-05-21 09:44聯合報 記者謝恩得╱即時報導

阿里山公路嘉義縣阿里山鄉台18線78.3k（十字路至阿里山）路段昨天下午6時起預警性封閉兩端道路，已於今日上午7時開放通車，但因連日大雨造成邊坡不穩定，公路總局正在施工進行刷坡及邊坡防護設施，採管制通行。

公路單位並提醒，近期山區天候常午後強降雨，易造成邊坡落石情況，請民眾先作好行程規劃與應變措施，多利用公路總局省道即時路況系統、幸福公路APP。

另阿里山林業鐵路各列車（本線嘉義至十字路，阿里山森林遊樂區的沼平、神木和祝山支線）今日亦都正常行駛。

阿里山公路日前在78K處塌方清除，今天開放通行。記者謝恩得／翻攝
阿里山公路日前在78K處塌方清除，今天開放通行。記者謝恩得／翻攝
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阿里山林業鐵路各列車今天都正常行駛。 。記者謝恩得／翻攝
阿里山林業鐵路各列車今天都正常行駛。 。記者謝恩得／翻攝
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阿里山列車森林遊樂區

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