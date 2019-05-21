親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

總統拚連任各顯神通！他踩爛泥嘗生蚵 他玩險棋搞公投對立

90%的人洗澡都「洗錯」了！用毛巾洗臉更糟

登山客大雨登山受困 嘉縣議員將提案討論規範

2019-05-21 08:03聯合報 記者卜敏正╱即時報導

林女等4名登山客原本要爬白姑大山，因大雨改去水漾森林受困，昨天下午接觸獲救，今天將視情況申請直升機吊掛，許多人疑問大雨應該暫停登山，這行為有浪費社會資源之嫌，嘉義縣議員認為，支持山林解禁、推廣登山活動，但歐美等國已推動山域活動自負責任觀念，及使用者負擔原則，並設計戶外活動風險分攤，嘉義縣是否對登山客訂規範、罰則，可在議會提案討論。

嘉義縣消防局副局長蔡建安表示，已多次執行水漾森林救援，該區路況不佳仍屬原始山林，氣候不佳不建議進入。登山客除非颱風警報期間，進入山區劃定警戒區域，將違反「災害防救法」有相關罰則，下大雨並非颱風警報，部分縣市有自治管理條例，嘉義縣未訂定、沒有罰則。

「上山請看天氣預報！」嘉義縣議員陳信文說，感謝所有危急時刻出勤的警消、救難員，也再次提醒登山客，不要小看山區氣候、雨勢危機。

他說，住在山區最能深刻感受雨勢、氣候變化，不要說去水漾森林，這樣雨勢上山連一般步道、山區道路都有落石坍方危機，太危險了。嘉義縣是否對登山客訂規範、追償辦法，可在議會提案討論，不僅藉此規範登山客，也免去警、消、救難人員不必要工作負擔。

嘉義縣議員何子凡表示，支持山林解禁理念，但歐美等先進國家，已推動山域活動責任觀念，及使用者負擔原則，並設計戶外活動風險分攤之方式。若氣象單位發佈豪雨特報或颱風警報後，仍執意從事登山行為，所發生救難事件，應課以較高比例負擔。

何子凡也認為，目前各縣市登山活動管理自治條例規範標準不一，且存在許多妥當性及合理性問題，他主張應該由中央統一立法、避免一國多制，除制定救援費用負擔方式，政府應該同時推動，健全山難救援的輔助機制，例如商業保險、特種基金或會員互助等機制，藉以分攤政府及個人救援龐大人力、物力經費支出。

救援隊昨天下午冒雨進駐營地，接觸到受困的林女。圖／嘉義縣消防局提供
救援隊昨天下午冒雨進駐營地，接觸到受困的林女。圖／嘉義縣消防局提供
分享
救援隊昨天下午冒雨涉水，接觸到受困的林女。圖／嘉義縣消防局提供
救援隊昨天下午冒雨涉水，接觸到受困的林女。圖／嘉義縣消防局提供
分享
救援隊昨天下午冒雨進駐營地，接觸到受困的林女。圖／嘉義縣消防局提供
救援隊昨天下午冒雨進駐營地，接觸到受困的林女。圖／嘉義縣消防局提供
分享
林女等4名登山客因大雨受困水漾森林旁。圖／嘉義縣消防局提供
林女等4名登山客因大雨受困水漾森林旁。圖／嘉義縣消防局提供
分享

颱風直升機

相關新聞

影／身障男受困土石流 2員警涉險背他撤離

2019-05-20 20:21

影／女登山客腳脫臼困水漾森林待援 救援隊已抵營地

2019-05-21 08:00

豪雨中2警徒手撐看板護駕駛 網友讚：善良好保母

2019-05-20 18:35

新莊某幼兒園老師虐童非個案 教局加碼開罰

2019-05-20 22:48

台南豪大雨晚間傳老農失蹤 部分溪流暴漲封橋

2019-05-20 19:56

高市衛生局員工登山碰上大雨 受困嘉義水漾森林

2019-05-20 18:51

2機車擦撞 肇事男竟將昏迷傷者拖到路邊逕自逃逸

2019-05-20 18:36

暴雨狂炸！國道三號中部段貨櫃車相撞 一人重傷

2019-05-20 18:25

大雨登山女膝蓋脫臼受困 救援隊看得到救不到

2019-05-20 18:20

好險！疑天雨路滑 預拌混擬土車撞斷電桿人未受傷

2019-05-20 18:06

高雄美濃狂風暴雨鷹架倒塌 男騎士受傷送醫

2019-05-20 17:10

失明老婦飲清洗用鹽酸 倒臥高速公路邊坡

2019-05-20 16:13

新莊某幼兒園傳虐童 施虐老師遭罰送辦

2019-05-20 16:03

獨留病母待家5天死亡 女兒只留1杯牛奶4顆櫻桃遭訴

2019-05-20 15:43

金山4歲小孩被丟棄？男子臉書貼文虛驚一場

2019-05-20 14:50

成大學生北上校外教學48人送醫 疑似便當肇禍

2019-05-20 14:04

騎士風雨中遭掉落電線電擊摔倒 送醫救回

2019-05-20 14:01

雷雨打落高壓電線絆倒2騎士 停電影響4307戶

2019-05-20 13:59

台中騎士觸電摔倒重傷 台電：雷雨打落高壓電線

2019-05-20 13:35

男子拾獲一卡通送警 不知自己遭地檢通緝被上銬

2019-05-20 13:17

高雄左營小貨車路中竟起火 濃煙竄天嚇人

2019-05-20 12:52

中部風雨強 騎士疑遭掉落電線電擊失去生命跡象

2019-05-20 12:43

陰雨天軍卡車連環撞毀8輛車 肇事駕駛：陽光太刺眼

2019-05-20 12:39

不滿女友分手、糾纏賴皮不走 恐怖情人遭警上銬管束

2019-05-20 12:00

廢輪胎無處去？盧秀燕向中央喊話：應統一去化

2019-05-20 10:41

台中大排釣到紅衣長髮女屍 移工釣魚受驚衝進消防隊

2019-05-20 10:12

影／羅東診所凌晨燒毀 醫師懷疑與新買的電視有關

2019-05-20 08:14

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

中部風雨強 騎士疑遭掉落電線電擊失去生命跡象

2019-05-20 12:43

台中大排釣到紅衣長髮女屍 移工釣魚受驚衝進消防隊

2019-05-20 10:12

獨留病母待家5天死亡 女兒只留1杯牛奶4顆櫻桃遭訴

2019-05-20 15:43

影／日本童顏主播脫稿發言「議員資質怎麼了」 網狂推：太帥了

2019-05-20 09:59

台中騎士觸電摔倒重傷 台電：雷雨打落高壓電線

2019-05-20 13:35

陰雨天軍卡車連環撞毀8輛車 肇事駕駛：陽光太刺眼

2019-05-20 12:39

感人！訂2千雞排遭棄單 店員尋網求助遇到好心人

2019-05-20 10:34

台人偽造菲律賓護照念美國學校 檢調大搜索

2019-05-20 15:14

「海神」瑪莎拉蒂淪曬衣架 網友：又低又平超好用

2019-05-20 16:17

暴雨狂炸！國道三號中部段貨櫃車相撞 一人重傷

2019-05-20 18:25

台南警員高雄吸毒被逮 記兩大過免職追究連帶責任

2019-05-20 21:51

雷雨打落高壓電線絆倒2騎士 停電影響4307戶

2019-05-20 13:59

台南警員口香糖袋裝安非他命遭攔查 警局火速免職

2019-05-20 22:07

影／身障男受困土石流 2員警涉險背他撤離

2019-05-20 20:21

2機車擦撞 肇事男竟將昏迷傷者拖到路邊逕自逃逸

2019-05-20 18:36

警員證人變被告 制止聚眾鬧事被撞還挨告

2019-05-20 17:55

自家車位被停走 他出招怒懲加贈100／H收費單

2019-05-20 13:56

金山4歲小孩被丟棄？男子臉書貼文虛驚一場

2019-05-20 14:50

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

好市多韓式烤牛驚見「綠色鮮果」 網讚：內行才懂

2019-05-20 14:47

和護膚店男客交往嘿咻有悔意 女通姦獲緩刑

2019-05-20 09:22

酒測剛好0.25有罪無罪？台東地院、花蓮高分院不同調

2019-05-20 11:55

豪雨中2警徒手撐看板護駕駛 網友讚：善良好保母

2019-05-20 18:35

建商投資分紅吸金3億多起訴 投資人血本無回求助無門

2019-05-20 19:58

影／「新店戰神」查毒遭訴妨害自由 法院今判他無罪

2019-05-20 17:02

長照悲劇！婦持榔頭打死丈夫 身形暴瘦剩30多公斤

2019-05-20 11:29

基隆女棄養兩隻狗 未絕育惡性重大遭罰30萬元敗訴

2019-05-20 15:22

彈劾檢座 監委批監委：實在受夠了

2019-05-20 23:53

男子拾獲一卡通送警 不知自己遭地檢通緝被上銬

2019-05-20 13:17

影／染毒癮慘成通緝犯 包子店小開闖民宅頂樓睡覺遭逮

2019-05-20 13:44

大雨登山女膝蓋脫臼受困 救援隊看得到救不到

2019-05-20 18:20

人文茶館槍擊命案 520今天公告結束營業

2019-05-20 16:03

中山分局兩警違法搜身 涉妨害自由獲緩起訴

2019-05-20 14:40

搥死病夫不吃不喝 婦暴瘦剩30多公斤

2019-05-21 00:04

手推車算慢車 婦人逆向被撞死家人求償被駁

2019-05-20 19:59

騎士風雨中遭掉落電線電擊摔倒 送醫救回

2019-05-20 14:01

涉毒台南警員2萬交保 穿夾腳拖現身拒回答

2019-05-21 01:26

影／移民公會理事長涉賣假護照移送北檢 他喊冤：被騙

2019-05-20 21:43

成大學生北上校外教學48人送醫 疑似便當肇禍

2019-05-20 14:04

沙鹿茶館命案 兇嫌和死者疑有百萬賭債糾紛引殺機

2019-05-20 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top