登山客大雨登山受困 嘉縣議員將提案討論規範

2019-05-21 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



林女等4名登山客原本要爬白姑大山，因大雨改去水漾森林受困，昨天下午接觸獲救，今天將視情況申請直升機吊掛，許多人疑問大雨應該暫停登山，這行為有浪費社會資源之嫌，嘉義縣議員認為，支持山林解禁、推廣登山活動，但歐美等國已推動山域活動自負責任觀念，及使用者負擔原則，並設計戶外活動風險分攤，嘉義縣是否對登山客訂規範、罰則，可在議會提案討論。

嘉義縣消防局副局長蔡建安表示，已多次執行水漾森林救援，該區路況不佳仍屬原始山林，氣候不佳不建議進入。登山客除非颱風警報期間，進入山區劃定警戒區域，將違反「災害防救法」有相關罰則，下大雨並非颱風警報，部分縣市有自治管理條例，嘉義縣未訂定、沒有罰則。

「上山請看天氣預報！」嘉義縣議員陳信文說，感謝所有危急時刻出勤的警消、救難員，也再次提醒登山客，不要小看山區氣候、雨勢危機。

他說，住在山區最能深刻感受雨勢、氣候變化，不要說去水漾森林，這樣雨勢上山連一般步道、山區道路都有落石坍方危機，太危險了。嘉義縣是否對登山客訂規範、追償辦法，可在議會提案討論，不僅藉此規範登山客，也免去警、消、救難人員不必要工作負擔。

嘉義縣議員何子凡表示，支持山林解禁理念，但歐美等先進國家，已推動山域活動責任觀念，及使用者負擔原則，並設計戶外活動風險分攤之方式。若氣象單位發佈豪雨特報或颱風警報後，仍執意從事登山行為，所發生救難事件，應課以較高比例負擔。