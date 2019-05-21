影／女登山客腳脫臼困水漾森林待援 救援隊已抵營地

2019-05-21 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



林女等4名登山客，本月17日原要爬白姑大山，因滂沱大雨改去嘉義縣、南投縣交界水漾森林，林女疑滑倒造成左腳膝蓋脫臼，受困水漾森林待援，林管處與嘉義縣消救援隊，前天下午起分批上山搜救，昨天下午到達林女紮營處，確認林女傷勢無礙，將視天候狀況申請直升機吊掛。

縣消防局今天凌晨表示，因為山區無訊號，一直無法得知救援狀況，直到深夜才收到斷續訊號，得知救援隊原本因為山區雨勢太大無法到達，但山區午後雨勢漸歇，救援隊決定進入山谷營地，終於接觸到林女等二人。

林女等人18日到達水漾森林後，因溪水暴漲受困石鼓盤溪東側，林女透過手機傳訊息向家屬報平安，表示會另尋其他出路離開，家屬擔心安危，向消防局報案請求救援。嘉縣消防局前天下午派出10人搜救隊，之後陳姓登山客來電，指林女左膝蓋脫臼需人力接駁，昨派遣第二批人員入山支援。