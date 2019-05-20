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新莊某幼兒園老師虐童非個案 教局加碼開罰

2019-05-20 22:48中央社 新北20日電

新莊某幼兒園傳老師虐童，受害孩童家長憤而上網公開，引來另名受害孩童家長PO文，新北市教育局複查後兩案併罰老師60萬元，加碼處分幼兒園暫停招生。

根據家長在臉書貼文及照片指出，她的女兒因為堅持在座位訂正數學，不願離開座位去上音樂課，就被老師打得背部傷痕累累，「當天我就去學校理論，當下那位老師有承認並且下跪道歉」。

家長貼文指出，聽說老師已不是第一次不當體罰，但是對她的女兒是第一次，已驗傷並通報113，同時也報警了。這種老師不能姑息，不希望其他孩子受害。

就在這名家長貼文後，也有另名家長同樣貼出孩子胸部於107年6月及8月2次遭老師捏傷的紅腫照片，並貼文表示「園方有帶著這位林老師來我家裡下跪道歉，園長要我給這位老師改過機會」，這名家長認為園方早就知道老師會不當體罰卻放任包庇。

教育局在接獲通報後，派員前往幼兒園調查這起疑似發生不當管教案件，涉施虐的林姓助理教保員已於5月18日遭園方解聘，教育局依兒童及少年福利與權益保障法最高裁處教保員新台幣30萬元罰鍰，並將公布姓名，且通報全國不適任教保服務人員系統，移送司法調查。

至於幼兒園延遲至今天才進行案件通報一事，幼兒園未善盡督導之責，教育局也依幼兒教育及照顧法規定裁罰3萬元並要求立即改善。但就在第2起捏胸虐童案曝光後，教育局也複查確認後於傍晚做出加碼開罰的決定。

教育局表示，幼兒園對林姓老師107年8月體罰幼童情事隱匿未報處15萬元罰鍰、進用有體罰情事人員處3萬元罰鍰、108年5月新施虐事件延遲通報處3萬元罰鍰。林師部分，2次對學生不當體罰事件各處30萬元罰鍰，並將主動移請司法調查且通報全國不適任教保服務人員系統。

教育局表示，林姓老師於107年8月即發生不當管教事件，幼兒園知道卻刻意隱匿未做通報，知法犯法，放任教師施虐幼生，決議暫停幼兒園108學年度招生，要求幼兒園提出具體檢討計畫送教育局查核後始得恢復招生。

家長指控，孩子被老師打到渾身是傷。 圖／翻攝自靠北惡質幼兒園
家長指控，孩子被老師打到渾身是傷。 圖／翻攝自靠北惡質幼兒園
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幼兒園教育局虐童

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