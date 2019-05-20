親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

票投國民黨 同婚改回來？學者：有違憲之虞

東區倒店潮掃向內湖？名包子店驚傳半年收攤！

影／身障男受困土石流 2員警涉險背他撤離

2019-05-20 20:21聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮陳姓男子因行動不便受困土石流，當地員警安撫他，更背著他涉險穿越撤往安...
南投縣埔里鎮陳姓男子因行動不便受困土石流，當地員警安撫他，更背著他涉險穿越撤往安全的地方。圖／埔里警分局提供
分享

受西南氣流南移影響，南投縣今天近午風雨漸強，還伴隨雷電，各地災況不斷傳出，埔里鎮今下午更傳出有民眾受困土石泥流中，因此派員前往協助，到場後發現受困者行動不便，警員溫暖安撫更背著他穿越湍急泥流，且將其帶回警所安置。

埔里警分局指出，今下午1時許獲報轄內西安路三段台21線35.5K附近發生土石流，並且有民眾受困，鄰近合成派出所副所長王德福和警員曾清治立即趕赴現場救援，到場時發現一名機車騎士就受困在土石泥流中進退不得。

王德福說，受困的44歲陳姓男子騎車要從埔里返回大坪頂住家，還沒到家就被土石泥流阻擋，機車前後也被滾滾黃流包圍，後方水勢雖較小，雖可因他行動不便，牽機車也不易通行，而驚慌受困，他因此與曾員前往陳的身邊給予協助。

王和曾兩人先後涉險穿越泥流，見陳受到驚嚇，先是不斷安撫，評估後撤也無法以警車將人載往安全處，因此決定由王背起陳男，一起返回警車上，王提到，因泥流湍急又身背一個成年男子，步伐不穩，全靠曾員在旁穩住他共同跋涉過泥流。

他們回到警車後，也將陳載往派出所安置，同時協助聯絡其家人，陳母到場帶回時則頻感謝警方熱心協助；而王、曾兩人營救身障男子的過程全被民眾以手機側錄下來，且遭轉PO在社團群組，贏得不少喝采。

王、曾兩警則謙稱是份內之事，救災工作是本來就該做的，甚至風災前去山區巡邏，看到邊坡土石滑落趕快放上三角錐及通報里長處理，「無形中就可能救人一命」，這也是警察的職責之一「防止一切可能危險」，很高興人員都平安無事。

埔里警察機車騎士暖新聞土石流

相關新聞

暴雨狂炸！國道三號中部段貨櫃車相撞 一人重傷

2019-05-20 18:25

豪雨中2警徒手撐看板護駕駛 網友讚：善良好保母

2019-05-20 18:35

大雨登山女膝蓋脫臼受困 救援隊看得到救不到

2019-05-20 18:20

台南豪大雨晚間傳老農失蹤 部分溪流暴漲封橋

2019-05-20 19:56

高市衛生局員工登山碰上大雨 受困嘉義水漾森林

2019-05-20 18:51

2機車擦撞 肇事男竟將昏迷傷者拖到路邊逕自逃逸

2019-05-20 18:36

好險！疑天雨路滑 預拌混擬土車撞斷電桿人未受傷

2019-05-20 18:06

高雄美濃狂風暴雨鷹架倒塌 男騎士受傷送醫

2019-05-20 17:10

失明老婦飲清洗用鹽酸 倒臥高速公路邊坡

2019-05-20 16:13

新莊某幼兒園傳虐童 施虐老師遭罰送辦

2019-05-20 16:03

獨留病母待家5天死亡 女兒只留1杯牛奶4顆櫻桃遭訴

2019-05-20 15:43

金山4歲小孩被丟棄？男子臉書貼文虛驚一場

2019-05-20 14:50

成大學生北上校外教學48人送醫 疑似便當肇禍

2019-05-20 14:04

騎士風雨中遭掉落電線電擊摔倒 送醫救回

2019-05-20 14:01

雷雨打落高壓電線絆倒2騎士 停電影響4307戶

2019-05-20 13:59

台中騎士觸電摔倒重傷 台電：雷雨打落高壓電線

2019-05-20 13:35

男子拾獲一卡通送警 不知自己遭地檢通緝被上銬

2019-05-20 13:17

高雄左營小貨車路中竟起火 濃煙竄天嚇人

2019-05-20 12:52

中部風雨強 騎士疑遭掉落電線電擊失去生命跡象

2019-05-20 12:43

陰雨天軍卡車連環撞毀8輛車 肇事駕駛：陽光太刺眼

2019-05-20 12:39

不滿女友分手、糾纏賴皮不走 恐怖情人遭警上銬管束

2019-05-20 12:00

廢輪胎無處去？盧秀燕向中央喊話：應統一去化

2019-05-20 10:41

台中大排釣到紅衣長髮女屍 移工釣魚受驚衝進消防隊

2019-05-20 10:12

影／羅東診所凌晨燒毀 醫師懷疑與新買的電視有關

2019-05-20 08:14

偷兒裝好人…卻不知惡行全上了SBL直播

2019-05-20 01:01

廢胎問題／生產便宜回收貴...輪胎再利用 全球都頭痛

2019-05-20 00:23

廢胎問題／1天賺嘸1千...清運業收廢胎意願減 問題恐擴大

2019-05-20 00:21

一把大火 燒出廢輪胎難解沉痾

2019-05-20 00:14

手指卡手機殼 半夜攔警車…

2019-05-19 23:11

金門傳死亡車禍！ 20歲軍人騎車撞公車 當場死亡

2019-05-19 22:43

忘記回家路又熱暈 暖警載婦人回家

2019-05-19 22:42

聚會一半發現失火 教友助滅火止延燒

2019-05-19 19:33

酒駕男躲攔檢撞死騎士 地院10萬交保限制住居

2019-05-19 18:34

民眾受困沙洲 消防局用空拍機送物資

2019-05-19 17:44

女童手掌被老師刺出15洞 教局查出她不具教保員資格

2019-05-19 17:41

女子走失坐在超商外 暖心員警買餐點又送回家

2019-05-19 17:23

國道一號水肥車起火 駕駛逃生無傷

2019-05-19 16:11

離開熟悉地 8旬老夫婦走失幸獲警尋回

2019-05-19 15:44

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09
看更多

熱門文章

中部風雨強 騎士疑遭掉落電線電擊失去生命跡象

2019-05-20 12:43

台中大排釣到紅衣長髮女屍 移工釣魚受驚衝進消防隊

2019-05-20 10:12

影／日本童顏主播脫稿發言「議員資質怎麼了」 網狂推：太帥了

2019-05-20 09:59

台中騎士觸電摔倒重傷 台電：雷雨打落高壓電線

2019-05-20 13:35

獨留病母待家5天死亡 女兒只留1杯牛奶4顆櫻桃遭訴

2019-05-20 15:43

陰雨天軍卡車連環撞毀8輛車 肇事駕駛：陽光太刺眼

2019-05-20 12:39

拒攔查揮拳 身障被摔到骨折

2019-05-20 01:01

感人！訂2千雞排遭棄單 店員尋網求助遇到好心人

2019-05-20 10:34

台人偽造菲律賓護照念美國學校 檢調大搜索

2019-05-20 15:14

暴雨狂炸！國道三號中部段貨櫃車相撞 一人重傷

2019-05-20 18:25

金門傳死亡車禍！ 20歲軍人騎車撞公車 當場死亡

2019-05-19 22:43

雷雨打落高壓電線絆倒2騎士 停電影響4307戶

2019-05-20 13:59

影／羅東診所凌晨燒毀 醫師懷疑與新買的電視有關

2019-05-20 08:14

國中少女太早熟 約砲男網友家徹夜未歸

2019-05-19 20:48

自家車位被停走 他出招怒懲加贈100／H收費單

2019-05-20 13:56

「海神」瑪莎拉蒂淪曬衣架 網友：又低又平超好用

2019-05-20 16:17

金山4歲小孩被丟棄？男子臉書貼文虛驚一場

2019-05-20 14:50

一把大火 燒出廢輪胎難解沉痾

2019-05-20 00:14

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

好市多韓式烤牛驚見「綠色鮮果」 網讚：內行才懂

2019-05-20 14:47

茶館槍擊案 為3億詐款開殺？

2019-05-20 01:01

和護膚店男客交往嘿咻有悔意 女通姦獲緩刑

2019-05-20 09:22

酒測剛好0.25有罪無罪？台東地院、花蓮高分院不同調

2019-05-20 11:55

偷兒裝好人…卻不知惡行全上了SBL直播

2019-05-20 01:01

長照悲劇！婦持榔頭打死丈夫 身形暴瘦剩30多公斤

2019-05-20 11:29

先生和人妻發生婚外情 妻子求償超過追訴時效敗訴

2019-05-20 06:56

廢胎問題／1天賺嘸1千...清運業收廢胎意願減 問題恐擴大

2019-05-20 00:21

廢胎問題／生產便宜回收貴...輪胎再利用 全球都頭痛

2019-05-20 00:23

男子拾獲一卡通送警 不知自己遭地檢通緝被上銬

2019-05-20 13:17

影／「新店戰神」查毒遭訴妨害自由 法院今判他無罪

2019-05-20 17:02

基隆女棄養兩隻狗 未絕育惡性重大遭罰30萬元敗訴

2019-05-20 15:22

公車機車擦撞 金門士兵不治

2019-05-19 22:12

騎士風雨中遭掉落電線電擊摔倒 送醫救回

2019-05-20 14:01

成大學生北上校外教學48人送醫 疑似便當肇禍

2019-05-20 14:04

豪雨中2警徒手撐看板護駕駛 網友讚：善良好保母

2019-05-20 18:35

人文茶館槍擊命案 520今天公告結束營業

2019-05-20 16:03

大雨登山女膝蓋脫臼受困 救援隊看得到救不到

2019-05-20 18:20

影／染毒癮慘成通緝犯 包子店小開闖民宅頂樓睡覺遭逮

2019-05-20 13:44

沙鹿茶館命案 兇嫌和死者疑有百萬賭債糾紛引殺機

2019-05-20 11:39

中山分局兩警違法搜身 涉妨害自由獲緩起訴

2019-05-20 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top