影／身障男受困土石流 2員警涉險背他撤離

2019-05-20 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮陳姓男子因行動不便受困土石流，當地員警安撫他，更背著他涉險穿越撤往安全的地方。圖／埔里警分局提供 分享 facebook

受西南氣流南移影響，南投縣今天近午風雨漸強，還伴隨雷電，各地災況不斷傳出，埔里鎮今下午更傳出有民眾受困土石泥流中，因此派員前往協助，到場後發現受困者行動不便，警員溫暖安撫更背著他穿越湍急泥流，且將其帶回警所安置。

埔里警分局指出，今下午1時許獲報轄內西安路三段台21線35.5K附近發生土石流，並且有民眾受困，鄰近合成派出所副所長王德福和警員曾清治立即趕赴現場救援，到場時發現一名機車騎士就受困在土石泥流中進退不得。

王德福說，受困的44歲陳姓男子騎車要從埔里返回大坪頂住家，還沒到家就被土石泥流阻擋，機車前後也被滾滾黃流包圍，後方水勢雖較小，雖可因他行動不便，牽機車也不易通行，而驚慌受困，他因此與曾員前往陳的身邊給予協助。

王和曾兩人先後涉險穿越泥流，見陳受到驚嚇，先是不斷安撫，評估後撤也無法以警車將人載往安全處，因此決定由王背起陳男，一起返回警車上，王提到，因泥流湍急又身背一個成年男子，步伐不穩，全靠曾員在旁穩住他共同跋涉過泥流。

他們回到警車後，也將陳載往派出所安置，同時協助聯絡其家人，陳母到場帶回時則頻感謝警方熱心協助；而王、曾兩人營救身障男子的過程全被民眾以手機側錄下來，且遭轉PO在社團群組，贏得不少喝采。

王、曾兩警則謙稱是份內之事，救災工作是本來就該做的，甚至風災前去山區巡邏，看到邊坡土石滑落趕快放上三角錐及通報里長處理，「無形中就可能救人一命」，這也是警察的職責之一「防止一切可能危險」，很高興人員都平安無事。