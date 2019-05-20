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高雄美濃狂風暴雨鷹架倒塌 男騎士受傷送醫

2019-05-20 17:10聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

美濃泰安路發生廣告鷹架倒塌，一名路過的機車騎士恰巧路過，被倒塌鷹架壓傷送醫。記者...
美濃泰安路發生廣告鷹架倒塌，一名路過的機車騎士恰巧路過，被倒塌鷹架壓傷送醫。記者徐白櫻／攝影
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全台各地豪雨不斷，高雄山區中午過後開始下豪雨，旗山、美濃等地狂風暴雨，今天下午3點40左右，泰安路一家便利商店旁傳出鷹架倒塌意外，這起意外造成一名陳姓男機車騎士受傷送醫。

豪雨導致施工鷹架倒塌，連帶損壞路燈，40歲陳姓男騎士恰巧經過，倒塌鷹架壓在頭頂，陳男被送往旗山醫院醫治。警方說，陳姓傷患主要是背部受傷，傷勢不嚴重。對方說，家住屏東，恰巧來美濃看屋。

豪雨美濃機車騎士

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