失明老婦飲清洗用鹽酸 倒臥高速公路邊坡

2019-05-20 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市三民區今天下午發生一起疑似自殺事件！有民眾發現一名邱姓婦人（75歲）倒臥在鄰近建工路的高速公路邊坡處，身旁還放著一瓶清洗用鹽酸。警消據報到場，緊急將邱婦送往高醫急救，並通知邱婦兒子到場。

警方初步調查，邱婦今早心情不好向親友說要尋短後就騎摩托車外出，被人發現倒臥在高速公路邊坡旁，但因邱婦眼睛失明，目前尚不確定是喝錯還是想要尋短。

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