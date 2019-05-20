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失明老婦飲清洗用鹽酸 倒臥高速公路邊坡

2019-05-20 16:13聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄市三民區今天下午發生一起疑似自殺事件！有民眾發現一名邱姓婦人（75歲）倒臥在鄰近建工路的高速公路邊坡處，身旁還放著一瓶清洗用鹽酸。警消據報到場，緊急將邱婦送往高醫急救，並通知邱婦兒子到場。

警方初步調查，邱婦今早心情不好向親友說要尋短後就騎摩托車外出，被人發現倒臥在高速公路邊坡旁，但因邱婦眼睛失明，目前尚不確定是喝錯還是想要尋短。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

高雄市三民區有民眾發現一名邱姓婦人倒臥在建工路與靠近高速公路邊坡處，身旁還放著一...
高雄市三民區有民眾發現一名邱姓婦人倒臥在建工路與靠近高速公路邊坡處，身旁還放著一瓶清洗用鹽酸。記者邱奕能／翻攝
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高雄市三民區有民眾發現一名邱姓婦人倒臥在建工路與靠近高速公路邊坡處，身旁還放著一...
高雄市三民區有民眾發現一名邱姓婦人倒臥在建工路與靠近高速公路邊坡處，身旁還放著一瓶清洗用鹽酸。記者邱奕能／翻攝
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高速公路高醫失明

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