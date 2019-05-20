新莊某幼兒園傳虐童 施虐老師遭罰送辦

2019-05-20 16:03 中央社 新北20日電



新莊某幼兒園傳老師對孩童不當體罰，造成孩童背部傷痕累累，家長憤而上網公開，新北市政府教育局獲報展開調查，依法裁處涉施虐老師新台幣30萬元，並移送司法偵辦。

根據家長在臉書貼文及照片指出，她的女兒因為堅持在座位訂正數學，不願離開座位去上音樂課，就被老師打得背部傷痕累累，「當天我就去學校理論，當下那位老師有承認並且下跪道歉」。

家長貼文指出，聽說老師已不是第一次不當體罰，但是對她的女兒是第一次，已驗傷並通報113，同時也報警了。這種老師不能姑息，不希望其他孩子受害。

就在這名家長貼文後也有另名家長同樣貼出孩子胸部2次遭老師捏傷紅腫的照片並貼文表示，「園方有帶著這位林老師來我家裡下跪道歉，園長要我給這位老師改過機會」，這名家長認為園方早就知道老師會不當體罰卻放任包庇。

教育局表示，在接獲通報後就派員前往幼兒園調查這起疑似發生不當管教案件，涉施虐的助理教保員已於5月18日遭園方解聘，教育局仍依兒童及少年福利與權益保障法最高裁處教保員新台幣30萬元罰鍰，並將公布其姓名，且通報全國不適任教保服務人員系統，移送司法調查。

至於幼兒園延遲至今天才進行案件通報一事，教育局表示，幼兒園未善盡督導之責，教育局也依幼兒教育及照顧法規定裁罰3萬元並要求立即改善。