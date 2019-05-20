騎士風雨中遭掉落電線電擊摔倒 送醫救回

2019-05-20 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



25歲周姓男子今天中午12點9分左右在台中市大甲區中山路二段，疑遭風雨中掉落的高壓電線電擊，他失去呼吸心跳，送鄰近苗栗縣苑裡李綜合醫院，急救後恢復呼吸心跳，下午1點16分送加護病房觀察，全案由台中市警方進一步調查處理中。