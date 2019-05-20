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中部風雨強 騎士疑遭掉落電線電擊失去生命跡象

2019-05-20 12:43聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市今天中午起風雨加強，大甲區中山路有處電線掉落，一名男騎士騎機車經過，疑似被電擊當場無生命跡象，送醫急救天警消正調查意外原因。

台中市消防局今天中午12點多獲報，大甲區中山路二段899號前有人需救護，消防局派幼獅分隊，出動救災和救護車共2輛，人員共5人，由分隊楊喻翔分隊長帶隊到場。

救護員到場發現，疑似高壓電線掉落，30歲男騎士受困被電擊，立刻通知台電人員到場，並將傷者送到苗栗苑裡李綜合醫院急救。

台中市救護車台電

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