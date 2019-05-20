追撞女騎士後肇逃山區 駕駛14小時後到案

2019-05-20 12:37 中央社 台中20日電



47歲蒲姓男子日前行經台中市后科路，追撞51歲陳姓女騎士後肇事逃逸，逃逸過程，蒲男車子跌落邊坡，而陳女送醫不治。警方調閱監視器追查，事發14小時後蒲男到案，訊後依法偵辦。

保二總隊第二中隊今天表示，18日晚間接獲民眾通報，后科路2段與圳寮路口發生車禍案件，立刻派員到場，發現陳姓婦人遭撞倒地送醫救治，員警調閱附近監視器，發現肇事車輛直接從後方撞上陳婦而後逃逸，追查肇事者的車型、車號。

醫院表示，患者頭顱骨折、全身擦挫傷，醫護人員急救後，在加護病房觀察，19日上午宣告不治。

警方指出，肇事的蒲男19日上午11時到案說明，他坦承有撞到女騎士，因肇事後心生畏懼，不知道如何處理，他開車往后里山區行駛，因夜晚視線昏暗，山區小路崎嶇，車輛不慎跌落邊坡。

陳婦的子女表示，肇事者撞到人後，竟沒有下車查看，放任傷者躺在地上，生命慢慢消逝，若立刻叫救護車，或許還可以救回一命。

警方報請檢察官相驗，檢方依肇事逃逸、過失致死等罪，向台中地院聲押獲准。

針對，死者家屬質疑因肇事者的家人是退休警方，員警有包庇行為，警方表示，調查案件需要時間，獲報後立即調閱監視器，比對畫面找出涉案人及車輛的特徵，與退休警並不認識，絕無包庇情事。