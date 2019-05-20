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影／羅東診所凌晨燒毀 醫師懷疑與新買的電視有關

2019-05-20 08:14聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣羅東鎮倉前路的一間私人診所，今天凌晨突然從2樓竄出火舌燃燒，火勢相當猛烈，燒到3樓。醫師一家3口所幸逃出，但懷疑起火原因與昨天新買的電視有關。

凌晨發生的這場火警位於羅東市區，熊熊大火，嚇壞附近住戶及商家。1樓為謝世雄診所，2樓起火火舌自窗戶竄出，警方獲報派員入室佈線搶救，還加派冬山分隊救災人車前往支援。

診所2樓堆放物品無人居住，3樓堆放醫療耗材，醫師一家3口所幸逃出，火勢將近凌晨2點撲滅。謝醫師表示，診所無故起火，他懷疑與昨天放在2樓新買的電視機有關。警消正根據起火點調查原因。

宜蘭縣羅東鎮倉前路的一間私人診所，凌晨突然從2樓竄出火舌燃燒燒到3樓，嚇壞附近住...
宜蘭縣羅東鎮倉前路的一間私人診所，凌晨突然從2樓竄出火舌燃燒燒到3樓，嚇壞附近住戶及商家。圖／消防局提供
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宜蘭縣羅東鎮倉前路的一間私人診所，凌晨突然從2樓竄出火舌燃燒燒到3樓，嚇壞附近住...
宜蘭縣羅東鎮倉前路的一間私人診所，凌晨突然從2樓竄出火舌燃燒燒到3樓，嚇壞附近住戶及商家。圖／消防局提供
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羅東火災

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