影／羅東診所凌晨燒毀 醫師懷疑與新買的電視有關

2019-05-20 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣羅東鎮倉前路的一間私人診所，今天凌晨突然從2樓竄出火舌燃燒，火勢相當猛烈，燒到3樓。醫師一家3口所幸逃出，但懷疑起火原因與昨天新買的電視有關。

凌晨發生的這場火警位於羅東市區，熊熊大火，嚇壞附近住戶及商家。1樓為謝世雄診所，2樓起火火舌自窗戶竄出，警方獲報派員入室佈線搶救，還加派冬山分隊救災人車前往支援。