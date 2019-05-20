宜蘭羅東鎮診所火警 幸無人傷亡

2019-05-20 07:59 中央社 宜蘭縣20日電



宜蘭縣羅東鎮一家診所今天凌晨發生火警，火勢從診所2樓往上竄燒，所幸診所平時晚上無人居住，因此無人傷亡，起火原因有待進一步調查。

宜蘭縣消防局凌晨零時獲報，羅東鎮倉前路一棟4層樓的建築冒煙，火勢從2樓往上竄燒，並派遣當地消防分隊救災人車前往搶救。

消防人員抵達現場後，確認這棟建築物一樓是診所看診處，2樓以上為診所起居室與醫療耗材堆放室，平時晚上無人居住，消防人員便隨即滅火，火勢在凌晨2時撲滅，無人傷亡，起火原因有待調查。

診所謝姓醫師受訪時說，他與家人平時都住在診所後方的一棟住宅，當時聽到鄰居喊「失火了」，才驚醒發現是診所起火。