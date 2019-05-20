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一把大火 燒出廢輪胎難解沉痾

2019-05-20 00:14聯合報 記者林敬家陳秋雲喻文玟游振昇張明慧／連線報

台中市后里廢輪胎堆置場日前大火，產生嚴重空汙。 圖／聯合報系資料照片
台中市后里廢輪胎堆置場日前大火，產生嚴重空汙。 圖／聯合報系資料照片
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台中市一家廢輪胎堆置場日前大火，讓全市空氣品質飆達紅色警戒，成為另種威脅人體健康的空汙凶手，也燒出從中央到地方無法有效處理廢輪胎去化問題。

1年產生900萬條廢輪胎 可環島4圈

環保署統計，國內每年約有十二萬噸廢輪胎，大約有九百萬條，排列起來可以環島四圈。業者表示，環保署廢輪胎處理價格每公斤三點二元，二、三十年來沒漲，「原物料、機具處理費和員工薪水一直漲，補助處理費卻維持廿多年前水準，怎麼做得下去！」因此愈來愈少處理場願意做這生意。

彰化汽車輪胎商業同業公會理事長楊雄喻指出，由於利潤低，許多廢輪胎處理廠場不堪負荷而關門，也有因火警頻傳被主管機關撤照，目前全台約剩十家。廢輪胎處理場家數減少，使得原本去化速度就慢的廢輪胎問題更惡化，不少縣市的廢輪胎得到外地「找」出路。

廢胎處理價數十年沒漲 回收倒貼沒人要

陳姓輪胎業者指出，過去廢輪胎交給回收業者一條可收五到十元，現在「倒貼」十到廿元，有時還找不到人回收。

「胎滿為患」全台隨處可見，梅雨季廢輪胎溝槽常積水，成了病媒蚊溫床，令衛生局人員頭痛，擔心爆發登革熱；居民更視這些機汽車行、廢輪胎場為「惡鄰居」，製造傳染病與廢水的禍首，令機汽車行業者頗無奈。

彰化縣花壇鄉一家機車行老闆指出，以前輪胎價格好時，放在路邊馬上就有人拿走，不然也有輪胎經銷商收走；現在沒人要，只有拜託清潔隊收運，原本一周收一次，現在改成兩周收一次，機車行門口堆積不少廢輪胎。

彰化市清潔隊去年收了一百四十噸廢輪胎，為早期四、五倍之多，清潔隊長林群富說，清潔車空間有限，一家機車行一天只能收三、五條，才能控管回收場存放的量。

「廢輪胎一直湧進來 加班也做不完」

「每天加班處理十多小時，但廢輪胎一直湧進來，根本做不完。」台中一家專門處理廢輪胎的回收場，廢輪胎堆得至少三樓層高，三、四名工人在烈日下把輪胎內有價值的鋼絲抽走，剩下的廢輪胎送到處理場輾碎作汽電共生燃料。

台中資源回收業者表示，國內廢輪胎經破碎處理後，大部分送到紙廠、鋼廠當輔助燃料，小部分再製胎粉，還有兩到三成裂解為環保炭黑與焦油。但兩年多前環團希望禁止造紙與鋼鐵業者焚燒廢輪胎，地方政府也以空汙開罰，中部有紙業被重罰而停燒，加上膠片作為輔助燃料的再利用量越來越少，堆置廢輪胎量增多，業者也面臨困境。

加班大火空氣品質資源回收環保署

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