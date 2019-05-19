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鋒面20日到 全台防大雨豪雨

聚會一半發現失火 教友助滅火止延燒

2019-05-19 19:33聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

當時火舌從2樓窗戶竄出，十分危急。圖／花蓮縣消防局提供
當時火舌從2樓窗戶竄出，十分危急。圖／花蓮縣消防局提供
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今日9時許花蓮市林森路巷弄內一棟透天住宅發生火警，火舌竄出濃煙密布，建築物內部不時傳來猛烈爆炸聲響，花蓮縣消防局共計出動3個消防分隊、13輛各式消防車輛、22位警義消前往搶救，所幸住戶及時逃出，沒有大礙。特別的是，位於起火戶後方的東華浸信會民眾發現失火，立刻用消防栓協助滅火，防止火焰延燒，是不幸中的大幸。

花蓮縣消防局表示，火警發生在花蓮市區人口密集林森路狹小巷弄內，火舌濃煙已由2樓後側窗口冒出，當地都是連棟住宅，為避免火勢擴大延燒，因此消防人員立即佈線入室搶救，在20分鐘左右控制火勢，並於1小時內完全撲滅；而一名女住戶逃出時左手臂遭灼傷，立即送往慈濟醫院就醫後並無大礙。

特別值得一提的是位於起火戶後方東華浸信會民眾，聚會到一半時，發現火煙冒出時，便立刻報案並化身為消防員，利用室內消防栓，拿起消防水帶，朝起火的窗戶灌救，協助起火民宅後側初期滅火與周界防護，有效防止延燒，避免災情擴大、減少財物損失。

花蓮縣消防局長林文瑞呼籲，樓梯及走廊是住宅中煙流及火流主要行進路徑，為能及早偵知火災發生，居家應裝設獨立式住宅用火災警報器，提醒民眾逃生及緊急應變，增加逃生機會，減少災害損失。另外，公共場所自衛消防編組也要落實定期教育訓練，才能在意外發生時迅速應對，救己救人。

東華浸信會內有設置室內消防栓。圖／翻攝花蓮人臉書
東華浸信會內有設置室內消防栓。圖／翻攝花蓮人臉書
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花蓮市林森路巷內一處住宅上午傳出火警，消防人員確認火勢撲滅。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮市林森路巷內一處住宅上午傳出火警，消防人員確認火勢撲滅。圖／花蓮縣消防局提供
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花蓮市林森路巷內一處民宅發生火警，消防人員搶救。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮市林森路巷內一處民宅發生火警，消防人員搶救。圖／花蓮縣消防局提供
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東華浸信會民眾用消防栓水帶灌救火勢。圖／翻攝花蓮人臉書
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火災消防員

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