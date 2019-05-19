聚會一半發現失火 教友助滅火止延燒

2019-05-19 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



當時火舌從2樓窗戶竄出，十分危急。圖／花蓮縣消防局提供 分享 facebook

今日9時許花蓮市林森路巷弄內一棟透天住宅發生火警，火舌竄出濃煙密布，建築物內部不時傳來猛烈爆炸聲響，花蓮縣消防局共計出動3個消防分隊、13輛各式消防車輛、22位警義消前往搶救，所幸住戶及時逃出，沒有大礙。特別的是，位於起火戶後方的東華浸信會民眾發現失火，立刻用消防栓協助滅火，防止火焰延燒，是不幸中的大幸。

花蓮縣消防局表示，火警發生在花蓮市區人口密集林森路狹小巷弄內，火舌濃煙已由2樓後側窗口冒出，當地都是連棟住宅，為避免火勢擴大延燒，因此消防人員立即佈線入室搶救，在20分鐘左右控制火勢，並於1小時內完全撲滅；而一名女住戶逃出時左手臂遭灼傷，立即送往慈濟醫院就醫後並無大礙。

特別值得一提的是位於起火戶後方東華浸信會民眾，聚會到一半時，發現火煙冒出時，便立刻報案並化身為消防員，利用室內消防栓，拿起消防水帶，朝起火的窗戶灌救，協助起火民宅後側初期滅火與周界防護，有效防止延燒，避免災情擴大、減少財物損失。