關西車禍酒駕男躲攔檢撞死騎士 今遭聲押

2019-05-19 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



羅姓男子酒駕行經台三線關西鎮南興里路段，撞上前方機車，造成一死四傷的悲劇。 圖／新竹縣消防局提供 分享 facebook

新竹縣關西鎮台三線昨天下午約5點發生嚴重車禍，造成1人死亡4人受傷的悲劇，車禍起因來自35歲羅姓男子酒後開車載著2名友人，因遭警方攔檢，竟違規迴轉加速逃逸，不料羅男行經南興里中豐路段時，與前方機車發生衝撞，導致機車摔落邊坡，機車騎士涂男身亡。新竹地檢目前已將羅男送到新竹地院聲請羈押。

警方根據行車紀錄器發現，35歲羅男昨天因酒後駕車，不但佔機車紅燈停等區，還不斷蛇行而引起警方注意，羅男被警方攔下時，先是放慢速度假意配合攔檢，卻趁眾人不注意時，突然大迴轉後加速逃逸。

警方因擔心追車造成誤傷而未上前追捕，並立即通報警網攔截，沒想到不到22秒，羅男就因為車速過快，過彎打滑衝向對向車道，撞上騎乘機車的涂男與後座朱女，涂男與後座乘客朱女被撞飛後連人帶車摔落邊坡，機車也當場變成廢鐵、零件四散。

轎車內的羅男、副駕駛座的44歲羅姓堂哥皆受輕傷送醫，而轎車後座的16歲外甥張男卻因眼睛遭飛濺玻璃射破眼睛，恐有失明危險，而摔落邊坡的機車騎士涂男，四肢嚴重變形，當場已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治，機車後座朱女也因右大腿嚴重骨折送醫。

據了解，死者涂男是新北人，後座朱女為桃園人，兩人在新北市工作，而黑色轎車的駕駛羅男與堂哥、外甥當天到竹東與朋友齊聚飲宴，餐後酒駕才發生車禍，羅男酒測值為0.43毫克，警方還在羅男車上找到許多啤酒罐，連車禍現場也有散落的啤酒。