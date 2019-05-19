國道6號小客車追撞 多人受傷送醫

2019-05-19 18:17 中央社 台中19日電



國道6號接國道3號的北上匝道，今天下午4時多發生小客車追撞事故，台中市消防局指出，車禍現場有多人受傷，分送醫院救治。

消防局指出，於下午4時22分接獲通報，在國道6號位於霧峰區連接國道3號的北上匝道發生3輛小客車追撞事故，有多人受傷，隨即出動救護車到場，協助受傷民眾送醫。

據回報，消防局表示，現場約有8人受傷，大多是外傷，其中3人送往亞洲大學附設醫院、5人送中山醫學大學附設醫院救治，所幸無人受困車中。至於車禍原因及肇事責任，將由警方進一步鑑定釐清。