民眾受困沙洲 消防局用空拍機送物資

2019-05-19 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



昨日河流湍急，救援困難，救難人員先運用空拍機送物資給受困民眾。圖／花蓮縣消防局提供 分享 facebook

花蓮縣消防局第二大隊鳳林分隊於昨日下午4點接獲民眾沙洲受困案件，在萬榮鄉西林村支亞干溪河域，有3名男子因突來的豪大雨受困在沙洲上，但因天色昏暗救援不易，且民眾沒有立即生命危險，因此救難人員利用空拍機載送物資給受困民眾，今整裝救援順利讓3人脫困。

昨日鳳林分隊大隊長王明忠帶領救難人員前往現場勘查，發現溪水因連日短暫豪大雨過後，相當湍急危險，因河域寬廣水流過大，導致救難人員無法渡河接近；經評估後因天色昏暗及受困民眾並無立即生命危險，因此運用負重型空拍機運送保暖衣物、糧食等物資給民眾，待隔日水流較平緩後再救援。

今日上午11點，由壽豐分隊賴勝凱小隊長帶領救難人員尋找合適渡河點，並帶領受困民眾由下游處渡河脫困，三人陸續脫困。

花蓮縣消防局指出，受困民眾說，昨日早上約6點多去河域進行釣魚休閒活動，當時河域平緩，騎機車過河時並無溪水暴漲跡象，直到中午過後，山區開始變天下起豪雨，收竿後發現溪水暴漲，導致無法到達對岸，被迫受困河床沙洲，請友人立即報案，所幸消防人員立即攜帶各式救援裝備前往救援，並成功救出3名民眾。