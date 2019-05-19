民眾受困沙洲 消防局用空拍機送物資
花蓮縣消防局第二大隊鳳林分隊於昨日下午4點接獲民眾沙洲受困案件，在萬榮鄉西林村支亞干溪河域，有3名男子因突來的豪大雨受困在沙洲上，但因天色昏暗救援不易，且民眾沒有立即生命危險，因此救難人員利用空拍機載送物資給受困民眾，今整裝救援順利讓3人脫困。
昨日鳳林分隊大隊長王明忠帶領救難人員前往現場勘查，發現溪水因連日短暫豪大雨過後，相當湍急危險，因河域寬廣水流過大，導致救難人員無法渡河接近；經評估後因天色昏暗及受困民眾並無立即生命危險，因此運用負重型空拍機運送保暖衣物、糧食等物資給民眾，待隔日水流較平緩後再救援。
今日上午11點，由壽豐分隊賴勝凱小隊長帶領救難人員尋找合適渡河點，並帶領受困民眾由下游處渡河脫困，三人陸續脫困。
花蓮縣消防局指出，受困民眾說，昨日早上約6點多去河域進行釣魚休閒活動，當時河域平緩，騎機車過河時並無溪水暴漲跡象，直到中午過後，山區開始變天下起豪雨，收竿後發現溪水暴漲，導致無法到達對岸，被迫受困河床沙洲，請友人立即報案，所幸消防人員立即攜帶各式救援裝備前往救援，並成功救出3名民眾。
花蓮縣消防局長林文瑞表示，時序已經進入防汛期，強降雨天後難測，呼籲民眾進入山區、河域工作或休閒活動，要特別留意天候狀況，避免發生危險，並由家人及朋友陪同前往，避免單獨進入水域，以確保自身及同行者的安全。
留言