女童手掌被老師刺出15洞 教局查出她不具教保員資格

2019-05-19 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



5歲女童的手掌還依可見傷痕。圖／取自爆料公社 分享 facebook

台中市西屯區驚傳女童在幼兒園遭老師以別針刺手，刺出15個洞。這名老師起初否認，但女童媽媽向警方備案、在臉書貼文後，教師今天到幼童家下跪道歉，家長認為這是虐待兒童，堅持提告。台中市教育局表示，17日接獲訊息，就到幼兒園稽查，發現這名教師不具教保員資格，開罰6000，園方當天已開除這名人員。

幼兒園園長和施虐教師今天到向女童與家屬下跪道歉，園長表示，已開除施虐老師。但教育局表示，這名教師根本不是合格的教保員。

教育局表示，市府5月17日接獲通報後，立即前往幼兒園了解案情及全面進行園務經營管理稽查。經查幼兒園有超收幼兒、未設置健康中心、進用未具教保服務資格人員及未辦理團保等 4項違失，依法裁處共2.4萬元。

目前全案正進行調查中，明日會再前往與家長說明後續處理程序，也會再至幼兒園訪視調查，確保園內其他兒童照顧品質，也確認園方是否有隱匿不報情形，如屬知悉未報最高可裁處 15 萬元罰鍰。如查核這名人員體罰屬實，將依幼兒教育及照顧法第46條裁處6萬以上50萬元以下罰鍰。

女童媽媽指出，她的女兒摸自己手帕的別針，有其他孩子告訴教師她在玩別針，這名人員拿起別針刺女童手掌15下。她知道後趕到幼兒園和這名人員理論，教師卻指是小孩自己刺的，讓她難以接受，堅持為女兒討公道。