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以別針刺女童 中市幼兒園老師遭革職

2019-05-19 17:19中央社 台中19日電

台中市一名就讀大班的女童傳出在幼兒園遭帶班老師以別針刺10多針，台中市教育局今天表示，這名老師事發後已遭園方革職，全案正調查中，園方如涉隱匿不報將依規定開罰。

西屯區一名母親在網路發文求助指稱，自己就讀大班的女兒在幼兒園遭老師用別針刺10多針，教育局表示，17日獲報當天下午，即前往這所幼兒園了解案情。園方說明，在接獲家長反映女兒手腕被帶班老師用別針刺了許多洞後，次日即與老師向家長道歉，並將這名老師革職。

教育局表示，市府於17日前往幼兒園了解案情及全面進行園務經營管理稽查，發現這所幼兒園園務管理有幾項違失，包括未設置健康中心、進用未具教保服務資格人員及未辦理團保等，依法裁處園方新台幣2萬4000元罰鍰。

目前全案正進行調查中，教育局指出，明天會向家長說明後續處理程序，也會再到幼兒園訪視調查，確保園內其他兒童照顧品質，也確認園方是否有隱匿不報情形，如屬知悉未報最高可裁處15萬元罰鍰。如查核這名人員體罰屬實，依相關法令規定，可裁處6萬元以上50萬元以下罰鍰。

園方則向教育局表示，過去均有向所有人員強調不容許有不當行為，對於這次事件，感到遺憾與抱歉，並於第一時間革職這名人員，對於該負的責任絕不逃避，會積極與學生、家長持續溝通。

此外，女童家長已向警方報案，警方表示，會進一步通知園方及這名老師到案說明。

幼兒園教育局台中市

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