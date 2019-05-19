國道一號水肥車起火 駕駛逃生無傷

相關新聞
5歲女童被幼兒園教師刺手10多針 家長提告傷害2019-05-19 14:24
離開熟悉地 8旬老夫婦走失幸獲警尋回2019-05-19 15:44
影／2歲童手指卡入板手孔怎麼辦？醫師智慧取出2019-05-19 13:12
8旬老翁失蹤7天 樹林內尋獲遺體2019-05-19 12:56
開車渡河竟遇溪水暴漲 救難人員協助攀爬岩壁順利脫困2019-05-19 12:43
爆乳女王、賣肉、真人聊天，夾娃娃什麼都不奇怪2019-05-19 10:57
一時好奇竟偷拍 屏東警方調監視器逮人2019-05-19 10:57
影／神車撞賓士撞到保桿都破了 肇事駕駛辯沒撞到2019-05-19 09:57
新莊機車自撞安全島 醫院僅距1公里仍急救無效2019-05-19 09:56
母親好賭流氓到家裡丟冥紙討債 子女聲請免除扶養2019-05-19 09:28
影／七年級生找女友走斑馬線闖紅燈 遭計程車撞飛不治2019-05-19 09:27
他為撿玉石把轎車當四輪傳動開 結果GG了...2019-05-19 08:58
上當了！抽中防災贈品？ 被收高額安裝費2019-05-18 23:54
家長注意！誘孩童買遊戲點數 層出不窮2019-05-18 23:51
砂石車惡意逼車…警攔下求饒 最高罰2萬42019-05-18 23:28
台中港碼頭施工管架倒塌 1死2傷2019-05-18 23:26
女山友登玉山手表引雷擊 雲豹隊員背下山救人2019-05-18 23:25
幫搶「狗」勒住女子53秒 中醫師：我還沒用二級擒拿2019-05-18 21:32
酒駕遭臨檢違規迴轉逃逸 竟衝撞機車釀1死2重傷2019-05-18 21:21
南投濁水溪暴漲 國道3號10工人受困溪床2019-05-18 19:42
有人走入海就不見 宜蘭緊急救援中2019-05-18 19:33
新竹關西台三線嚴重車禍 3人重傷搶救中2019-05-18 19:19
台東綠島傳出1浮潛男子失聯 警消搜救中2019-05-18 17:44
郵差遭比特犬狂咬過程全被錄 飼主已找到開罰3萬元2019-05-18 17:09
為拍照墜瓦拉米步道邊坡 荷籍男被救竟微笑2019-05-18 16:45
碰！公園榕樹倒塌 兩學生受傷送醫2019-05-18 16:44
台中港碼頭施工意外 3名工人落海都受傷2019-05-18 16:17
影／酒後爛醉持刀傷好友 警噴辣椒水阻攻擊2019-05-18 14:49
醫學系女兒縱火燒死父親 遭羈押「行使緘默權」2019-05-18 12:25
影／越南女遇搶匪 打劫金項鍊 偵查隊長當街撞車逮人2019-05-18 12:12
影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利2019-05-18 11:59
影／與妻閒聊未注意號誌 休旅車撞死機車騎士2019-05-18 11:46
影／中山高彰化戰備道昨深夜3車追撞 造成1死3傷2019-05-18 11:38
影／飲料店開幕前 金錢樹盆栽被女賊打包竊走2019-05-18 11:25
「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！2019-04-26 13:09
警察人事第4波 77名高階警官異動2019-04-09 16:37
台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦2019-03-23 21:02
同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網2019-03-07 12:48
影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底2019-03-06 13:29
熱門文章
新竹關西台三線嚴重車禍 3人重傷搶救中2019-05-18 19:19
酒駕！汽車加速衝撞前方機車 摔落邊坡1死2重傷2019-05-18 20:10
女山友登玉山手表引雷擊 雲豹隊員背下山救人2019-05-18 23:25
行刑式殺人！2歹徒闖茶館掃射26槍 死者傷孔集中下半身2019-05-19 11:41
台東驚傳男子持獵槍自戕 警封鎖現場調查2019-05-18 23:26
他為撿玉石把轎車當四輪傳動開 結果GG了...2019-05-19 08:58
外婆、媽媽、舅舅為了錢大亂鬥 這家人怎麼回事？2019-05-19 09:58
新北男4度到摩鐵「騎上友人妻」 判賠30萬元2019-05-18 20:49
幫搶「狗」勒住女子53秒 中醫師：我還沒用二級擒拿2019-05-18 21:32
苗栗後龍下午火燒車 疑與台中茶館槍擊案有關2019-05-18 20:11
遠雄佣金案 仲介商李克毅逃漏該佣金稅收被判刑2019-05-19 00:17
上當了！抽中防災贈品？ 被收高額安裝費2019-05-18 23:54
爆乳女王、賣肉、真人聊天，夾娃娃什麼都不奇怪2019-05-19 10:57
影／七年級生找女友走斑馬線闖紅燈 遭計程車撞飛不治2019-05-19 09:27
沙鹿茶館2歹徒作案影片曝光！ 犯案過程不到1分鐘2019-05-19 14:58
行刑式殺人！2匪闖茶館掃射26槍 逃逸燒租賃車滅證2019-05-19 00:06
酒駕遭臨檢違規迴轉逃逸 竟衝撞機車釀1死2重傷2019-05-18 21:21
千萬買地捐獻蓋廟 廟沒蓋成竟要不回土地2019-05-19 13:49
台東綠島傳出1浮潛男子失聯 警消搜救中2019-05-18 17:44
一時好奇竟偷拍 屏東警方調監視器逮人2019-05-19 10:57
醫學系女兒 涉縱火燒死父親2019-05-19 00:24
「帶病駕駛」車禍奪命 比酒駕多2019-05-19 00:39
南投濁水溪暴漲 國道3號10工人受困溪床2019-05-18 19:42
前台語歌手開喇叭酒店僱少女 幹部下場是這樣2019-05-19 14:56
影／神車撞賓士撞到保桿都破了 肇事駕駛辯沒撞到2019-05-19 09:57
不適應軍中生活 他「賜死」外婆、奶奶騙取休假2019-05-19 16:17
5歲女童被幼兒園教師刺手10多針 家長提告傷害2019-05-19 14:24
台中茶館槍擊案 歹徒疑租2車逃逸後縱火滅證2019-05-18 22:26
清水區茶館槍擊案 盧秀燕：不容再發生2019-05-19 12:27
「小三比正宮醜一百倍」人妻揪好友改圖留言需賠5萬2019-05-19 12:43
新北義警假冒警察盤查少女 原因竟是想追求2019-05-18 19:53
影／2歲童手指卡入板手孔怎麼辦？醫師智慧取出2019-05-19 13:12
身障者無照騎車遭攔查 男作勢攻擊遭警過肩摔2019-05-19 11:40
台中港碼頭工安意外 工人落海釀1死2傷2019-05-18 17:40
SBL電視轉播拍下男子伸手瞬間 惡行全都錄2019-05-19 13:12
取消預約就斷你手腳 刑事局解密「假援交詐騙」手法2019-05-19 13:28
8旬老翁失蹤7天 樹林內尋獲遺體2019-05-19 12:56
母親好賭流氓到家裡丟冥紙討債 子女聲請免除扶養2019-05-19 09:28
有人走入海就不見 宜蘭緊急救援中2019-05-18 19:33
台中茶館槍殺案同一人租車行凶還燒車 警：恐有藏鏡人2019-05-19 16:33
留言