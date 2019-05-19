北市復興北路附近大樓火警 警消馳援

2019-05-19 15:57 中央社 台北19日電



台北市復興北路附近一處大樓今天下午3時初發生火警，警、消獲報後派出大批人車趕赴現場，救災救護人員到場發現，起火處冒出濃煙，初步研判火勢嚴重，持續搶救。

北市警、消下午3時初獲報，復興北路200多號附近發生火警，立即派出3輛特種車、3輛救護車、14輛水箱車、2輛雲梯車趕赴現場，到場發現起火地點已冒出陣陣濃煙，初步研判為3級火警，立即拉水線搶救。

至於發生火警地點是否有人員受困以及起火原因，目前警、消仍在場搶救，詳細狀況有待進一步釐清。