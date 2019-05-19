影／神車撞賓士撞到保桿都破了 肇事駕駛辯沒撞到
台中市第三警分局交通分隊3月間接獲一名賓士車主報案，稱自己停在路旁的愛車，遭不明人士碰撞毀損，經警方調閱監視器後發現是開豐田的方姓男子肇事，但方到案時辯稱，只聽到「碰」一聲，不知道有肇事，但警方察看方的轎車，車頭的保險桿已有一大道約60公分的破裂，車側也有刮傷痕跡，但方卻稱不知情，顯然為卸責之詞，但賓士車主也紅線違停，全案今依違反道交條例，函送裁罰。
台中市第三警分局交通分隊在3月30日下午2時許獲報，陳姓男子（51歲）稱自己將賓士車停放南區忠明南路777巷旁，不到2小時後要去開車時，發現愛車前保險桿遭不明車輛擦撞，對方卻不在現場也未留下聯絡資料，希望透過警方找到肇事者，好向對方求償。
警方調閱監視器，查出是方姓男子（24歲）涉案。方到案時辯稱，自己從社區地下停車場車道駛出右轉後曾停放社區前拿東西，起步時有聽到「碰」一聲，但沒發現有撞到東西，就駛離現場了。
但警方根據監視器畫面發現，方右轉後，撞上違停在紅線的陳姓男子賓士車，自己隨即察覺有異下車查看，過程中方蹲下查看保險桿，關心自己的車損情況，數秒鐘後便上車揚長而去。警方勘驗方姓駕駛的車輛，右側車身明顯布滿擦痕，右前保險桿還因撞擊產生1道長長的裂縫，全案今依違反道交條例，將陳、方函送台中市交通事件裁決處開罰。
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