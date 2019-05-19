影／神車撞賓士撞到保桿都破了 肇事駕駛辯沒撞到

2019-05-19 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局交通分隊3月間接獲一名賓士車主報案，稱自己停在路旁的愛車，遭不明人士碰撞毀損，經警方調閱監視器後發現是開豐田的方姓男子肇事，但方到案時辯稱，只聽到「碰」一聲，不知道有肇事，但警方察看方的轎車，車頭的保險桿已有一大道約60公分的破裂，車側也有刮傷痕跡，但方卻稱不知情，顯然為卸責之詞，但賓士車主也紅線違停，全案今依違反道交條例，函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊在3月30日下午2時許獲報，陳姓男子（51歲）稱自己將賓士車停放南區忠明南路777巷旁，不到2小時後要去開車時，發現愛車前保險桿遭不明車輛擦撞，對方卻不在現場也未留下聯絡資料，希望透過警方找到肇事者，好向對方求償。

警方調閱監視器，查出是方姓男子（24歲）涉案。方到案時辯稱，自己從社區地下停車場車道駛出右轉後曾停放社區前拿東西，起步時有聽到「碰」一聲，但沒發現有撞到東西，就駛離現場了。