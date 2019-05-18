女山友登玉山手表引雷擊 雲豹隊員背下山救人

2019-05-18 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣今天大雨不斷，清早玉山有登山隊登頂時，一名女山友在玉山風口被雷擊，幸好排雲山莊管理員和雲豹登山隊合力背負走了8.4公里的山路，不到中午12點小時將傷患背到登山口，由嘉義消防隊救護車將傷者送醫治療，完成這項救難任務。

玉管處副處長林文和說，排雲山莊編制僅有2名管理員，雲豹登山隊負責排雲山莊山友供餐，但每次遇到山友發生意外，都是雲豹隊員幫忙背負救人，一趟山路來回至少20公里，堪稱是玉山的守護者，尤其是雲豹隊員都是無償協助背負救人，因此，請山友登山做好安全準備，不要勉強攻頂確保安全，也希望山友能給這群熱心台灣雪巴人熱情鼓勵。

排雲山莊今早6點50分有一名山友到櫃台求助，「有人遭雷擊了請你救救她」，管理員蕭玉山協助山友報案後，由另名劉居賜上山救援，再由雲豹小組長亞伯安排另外2名隊員協助上山救人。

7點半，救難人員將遭雷擊的女山友背到排雲山莊，女山友因雷擊，左手、左腳多處灼傷，羽絨衣也燒焦黏在傷口上，雲豹女隊員白芷幫忙換上乾淨衣物，並拿薑茶給女山友暖身，白芷要離開時，女山友突然緊緊抓著她，白芷知道女山友失溫，乾脆把身上暖暖的衣服給她披著，幫忙她搓身體安慰， 讓女山友心情逐漸穩定下來。

因為排雲山莊到登山口雷雨交加天氣惡劣，雲豹負責人谷明光和亞伯安排隊員伍柏聲、辛普森，在8點45分輪流協助揹負女山友下山。兩人在風雨中走了8.4公里的山路到登山口，11點55分與嘉義消防隊員會合，將女山友送上救護車，送往醫院治療。雲豹隊員立馬又折返回排雲山莊，繼續值班