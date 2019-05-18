綠島浮潛24歲男失蹤 陸海空搜尋未獲

2019-05-18 21:08 中央社 台東縣18日電



台東縣消防局今天表示，4名到綠島石朗潛水區浮潛的遊客，其中郭姓男子遲未上岸，海面上也不見人影，警消展開陸海空大搜尋，直到天黑尚未尋獲。

台東縣政府消防局台東大隊綠島分隊小隊長洪宗欽表示，報案人說下午4人自行下海浮潛，穿了防寒衣但未帶浮具，其中24歲家住高雄的郭姓男子遲未上岸，海面上也看不到人，趕緊報案。

海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，截至晚間8時共出動空偵機、海巡艇1艇6人、岸際搜尋兵力4車11人次，但仍未尋獲失蹤民眾。目前持續搜尋，並規畫明天早上與相關單位繼續投入救援搜尋。