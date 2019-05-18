有人落海的宜蘭海邊 尋獲失聯新北人的機車

2019-05-18 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣消防局今晚6點40分許接獲海巡署轉報，在壯圍鄉濱海路2段後埤海灘，有民眾在釣魚時，同行親人看到一個人，走入海中就未上岸，之後不見人影，在沙灘上留有一雙黑色鞋子。

海巡署與消防局搜救，在附近的自行車道尋獲一輛機車，礁溪警察分局壯圍分駐所查詢，車主是新北市中和區人，家屬表示，車主不在家，行蹤不明，且未攜帶手機出門。