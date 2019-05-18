苗栗後龍下午火燒車 疑與台中槍擊案有關

2019-05-18 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣消防局今下午1點多接獲報案，後龍鎮龍津里，海線鐵路旁的產業道路發生汽車火警，現場是一輛Toyota Altis轎車起火燃燒，數分鐘後火勢撲滅。警方查出，燒毀的車輛是租賃車，承租人與今中午在台中市沙鹿區茶藝館槍擊案的租賃車承租人為同一人。消防人員到場救援時，不知道與刑案有關聯，僅覺得車輛相當新，但感覺情況怪怪的。

台中市沙鹿區一家茶館今中午11點多發生槍擊案，歹徒到場開26槍後逃逸，史姓男子身中多槍不治，一對夫妻遭波及受傷，警方正全力追緝；台中市消防局今天中午12點多獲報，白色轎車在清水區一處公墓火燒車，消防隊員撲滅火勢，警方後來旦出，該車就是歹徒開的租貸車。

今天下午1點9分，苗栗縣消防局接獲報案，後龍鎮龍津里，海線鐵路旁的小路發生火燒車，消防人員到場，車內沒有駕駛，一旁也都沒有人，汽車全面燃燒，火勢在1點18分控制，1點46分熄滅。