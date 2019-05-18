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新竹關西台三線嚴重車禍 3人重傷搶救中

2019-05-18 19:19聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣關西鎮台三線新昀加油站附近，今天下午5點左右發生汽車衝撞機車摔落邊坡車禍，消防局派遣關西91、關西92、關西43、橫山91及尖石91，共5車10警消3義消前往搶救，現場傷者共5名，其中3名重傷，目前搶救1名無生命跡象，由橫山91送往竹東榮民醫院，1名重傷傷患者由關西91送往桃園804醫院，1名右大腿骨折傷患，由關西92車送往竹東台大醫院

新竹縣關西鎮台三線新昀加油站附近發生汽車衝撞機車摔落邊坡車禍。 圖／新竹縣消防局...
新竹縣關西鎮台三線新昀加油站附近發生汽車衝撞機車摔落邊坡車禍。 圖／新竹縣消防局提供
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新竹縣關西鎮台三線新昀加油站附近發生汽車衝撞機車摔落邊坡車禍。 圖／新竹縣消防局...
新竹縣關西鎮台三線新昀加油站附近發生汽車衝撞機車摔落邊坡車禍。 圖／新竹縣消防局提供
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台大醫院患者台三線

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