郵差遭比特犬狂咬過程全被錄 飼主已找到開罰3萬元

2019-05-18 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣湖口鄉上周發生郵差遭比特犬攻擊事件，比特犬緊咬郵差褲管，郵差最後將自己褲管撕裂後狗才鬆口，在掙脫的過程中郵差的膝蓋、手腕以及右腳也都受傷。事發後新竹縣家畜疾病防治所經調查，找到比特犬的王姓飼主，並依《動物保護法》開罰3萬元罰鍰。

一名中華郵政曾姓郵差上周五行經新竹縣湖口鄉信勢國小旁一處路口，停等紅燈時，旁邊貨車上的比特犬突然跳下車，朝郵差腿部狂咬，死咬不放長達近5分鐘之久，造成曾男腿部多處咬傷，最後還是自己扯破褲管才脫困。

郵差遭比特犬狂咬的過程，被後方一輛機車的行車記錄器拍下，影片也被網友PO上臉書社團「我是湖口人」，引發網友熱議，有網友留言表示「狗應該要牢牢的綁好才對啊」、「狗主人真的需要好好的檢討」。

家畜所所長彭正宇表示，這名飼主說比特犬是朋友託他寄養的，他也很驚訝比特犬竟然跳下車攻擊騎車執行投遞勤務的郵差，為了避免再發生類似情形，會盡快將兇猛的比特犬還給朋友，王姓飼主也已經與郵差達成和解。