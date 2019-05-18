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台中港碼頭施工意外 3名工人落海都受傷

2019-05-18 16:17聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中港務消防隊今天中午獲報，台中港36號碼頭發生意外，消防隊派救護車和消防隊員到場，抵達現場人員回報是工人意外落海案件，一名工人意識不清，右大腿斷裂，立即送往梧棲童綜合醫院急救。

消防隊後續了解發現，這是海上施工揚架倒塌意外，一共有3名工人落海，1人重傷，另2人輕傷自行就醫，意外原因由港務公司和勞安單位調查中。

台中港36號碼頭今天發生工人落海意外，3人都受傷。記者游振昇／翻攝
台中港36號碼頭今天發生工人落海意外，3人都受傷。記者游振昇／翻攝
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梧棲碼頭救護車

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