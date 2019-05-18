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旅行業者爆料：遠航停飛航線下周擴大到日、韓

婦人登玉山疑遭雷擊 左側無知覺手腳腹部灼傷

2019-05-18 15:38中央社 嘉義縣18日電

有女性登山客今晨在玉山主峰疑似遭雷擊受傷。圖／玉山國家公園管理處提供
有女性登山客今晨在玉山主峰疑似遭雷擊受傷。圖／玉山國家公園管理處提供
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雲林縣陳姓女登山客今天準備攻頂玉山主峰時，疑遭雷擊，手腳、腹部有燒灼傷、意識清楚、左側無知覺，由救護人員接駁揹負下山，因台18線、台21中斷，正等待送醫治療。

嘉義縣消防局於上午6時57分左右，接獲排雲山莊管理員通報，有民眾於玉山主峰疑似遭雷擊受傷，排雲山莊人員先將傷者帶回排雲山莊，傷者陳姓婦人意識清楚、左側無知覺，由揹工揹負下山。

阿里山消防分隊救護人員從玉山登山口往排雲山莊方向走，中途與揹工會合接駁救護，因阿里山公路78.3公里處落石中斷，救護車行駛台21線往南投方向，由南投玉山分隊接駁，不過，台21線132公里處也有落石無法通行，陳婦先行送回阿里山香林衛生室等待就醫。

阿里山消防分隊分隊長黃建哲表示，陳婦與友人一行12人，昨天住宿在排雲山莊，今天清晨準備攻頂玉山主峰，可能是陳婦有戴手錶，疑遭雷擊，造成左手、左腳及腹部有大面積燒灼傷，陳婦當場陷入昏迷，所幸3分鐘後又甦醒過來，趕快由友人送回山莊。

嘉義基督教醫院急診部主治醫師徐基峯表示，遭雷擊一般都會造成比較嚴重的燒灼傷勢，嚴重的話，當場會造成心跳停止狀態，若沒有進行心肺復甦術（CPR），恐有生命危險。如果發現遭雷擊，其他人應協助掩蔽起來，避免2次傷害，雷擊傷勢與一般燒燙傷治療方式一樣。

黃建哲指出，台21線中斷部分預計下午4時可以搶通，屆時救護車會載送傷患至南投就醫。

玉山阿里山

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