親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

南投暴雨爆發泥流！車輛驚險脫困 道路坍方中斷

「租金一口氣漲至60萬」老字號體育用品店熄燈 網友不捨

花蓮瓦拉米步道傳山難 外籍客墜落邊坡20公尺

2019-05-18 13:43聯合報 記者余衡╱即時報導

花蓮縣卓溪鄉瓦拉米步道1.8公里附近，今天近中午時發生山難，一名外籍遊客失足墜落約20公尺深的邊坡，民眾見狀向119報案，警、義消人員在入口處集結後已入山搜救。

據初步回報，該名外籍遊客為年約20歲左右的男性，今與父母及妹妹前往攀登瓦拉米步道時失足墜落，目前意識清醒傷勢還待確認，研判可能因昨天山區大雨、路面濕滑導致。

瓦拉米步道沿途。記者余衡／攝影
瓦拉米步道沿途。記者余衡／攝影
分享

相關新聞

重機車疑打滑自摔 卡對向貨車底 性命垂危

2019-05-18 10:58

影／傘兵秦良丰重生周年紀念影片 感動醫護人員

2019-05-18 10:29

影／中山高彰化戰備道昨深夜3車追撞 造成1死3傷

2019-05-18 11:38

醫學系女兒縱火燒死父親 遭羈押「行使緘默權」

2019-05-18 12:25

影／越南女遇搶匪 打劫金項鍊 偵查隊長當街撞車逮人

2019-05-18 12:12

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

影／飲料店開幕前 金錢樹盆栽被女賊打包竊走

2019-05-18 11:25

女跨坐欄杆掉落埤塘 「緩緩滑進湖內」嚇壞路人

2019-05-18 10:58

台東蘭嶼潛水客等無船 原來船隻運毒被抓走了！

2019-05-18 10:24

台中女騎士被追撞肇事者逃 家屬求目擊者或行車記錄器

2019-05-18 09:20

影／砂石車猛逼前車讓道 警巧在後現逮危駕最高罰2萬4

2019-05-18 09:03

疑未注意停等紅燈 BMW追撞藍寶堅尼法拉利

2019-05-18 02:32

影／婦人洗頭倒地失生命跡象 老公及時出手搶回一命

2019-05-18 01:29

71歲老翁無照開小黃 連撞14車

2019-05-18 00:50

無線電鴛鴦盜交保再犯 汐止落網

2019-05-18 00:32

嘉義1男子遭台鐵區間車撞擊 送醫不治

2019-05-17 21:21

受傷猛禽被民眾抓回餵牛奶 留置2天傷重只能安樂死

2019-05-17 19:37

影／知名餅店老闆玩寶可夢 搶打道館與玩家互毆被送辦

2019-05-17 16:35

影／女友遭調戲 男子不滿糾眾談判還燃信號彈示威

2019-05-17 15:05

基隆麥金路違規左轉安樂路頻仍 警強力告發民眾傷荷包

2019-05-17 13:03

三重8旬失智婦走到台北 警用一張卡助返家

2019-05-17 12:44

高雄計程車連撞14汽機車影像曝光！ 71歲老司機已吊扣駕照

2019-05-17 12:38

台中酒駕男為閃障礙物 自撞分隔島車頭全毀

2019-05-17 12:05

一年被捕2次 通緝犯心甘情願全因這女警「可愛又親切」

2019-05-17 11:31

也是大雷雨惹禍？中壢賓士車凌晨連撞4車

2019-05-17 11:26

影／深夜不敵瞌睡蟲 BMW撞斷三菱轎車「羊角」

2019-05-17 10:49

北市夜店酒客接連衝突！ 2男受傷送醫

2019-05-17 10:48

影／高雄計程車路口連撞10輛汽機車 4人受傷送醫

2019-05-17 10:08

影／嘉縣高鐡大道太保市路段 遊覧車、轎車相撞

2019-05-17 10:08

路邊和解被反咬肇逃…都栽在這句話沒存證

2019-05-17 10:00

無線電鴛鴦大盜洗劫10車 「殺肉」低價轉賣 基隆落網

2019-05-17 09:50

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

影／2分鐘4張罰單13900元 警執法惹爭議

2019-05-17 17:54

嘉義1男子遭台鐵區間車撞擊 送醫不治

2019-05-17 21:21

她問過世父親「吃飽沒」卻擲嘸筊 兒說這句話後連擲3聖筊

2019-05-17 16:37

影／砂石車猛逼前車讓道 警巧在後現逮危駕最高罰2萬4

2019-05-18 09:03

影／婦人洗頭倒地失生命跡象 老公及時出手搶回一命

2019-05-18 01:29

醫學系女兒縱火燒死父親 遭羈押「行使緘默權」

2019-05-18 12:25

土地公前設局仙人跳 賠了夫人又折兵

2019-05-18 08:57

誇張霸凌！瓦斯槍抵頭逼國中生口交 還當肉靶射擊

2019-05-17 18:49

伸港納骨塔案今起訴4人 法官裁定鄉長和主席續押禁見

2019-05-17 18:41

影／找所在「逼」起來 女警主播台語教萬安避難網友笑翻

2019-05-17 14:47

趙藤雄涉購地不實給付佣金 訊後請回並限制出境

2019-05-17 22:28

永康惡火釀一死 女兒涉嫌重大裁押

2019-05-18 11:41

實習員警涉偷拍裙底風光 2萬元交保

2019-05-17 16:31

員警為績效躲暗處搶錢？方仰寧：取締交通違規未列評比

2019-05-17 15:21

遠雄佣金案 趙藤雄請回、兒子趙信清3000萬交保

2019-05-18 08:29

重機車疑打滑自摔 卡對向貨車底 性命垂危

2019-05-18 10:58

嗆「是妳不能滿足她」還傳親密照 小三奚落原配被判賠

2019-05-17 20:27

為錢爭吵強暴女友 男子辯：每次吵架都做愛和好

2019-05-17 15:06

夫妻出國前掉了隨身包 捷警隊機捷成功尋回

2019-05-18 11:09

影／知名餅店老闆玩寶可夢 搶打道館與玩家互毆被送辦

2019-05-17 16:35

小王帶人妻去旅館猛撞 鹹濕稱「把你衝的唉唉叫」

2019-05-17 16:20

新北實習員警涉偷拍裙底風光 將報保訓會廢止受訓

2019-05-17 17:34

疑未注意停等紅燈 BMW追撞藍寶堅尼法拉利

2019-05-18 02:32

受傷猛禽被民眾抓回餵牛奶 留置2天傷重只能安樂死

2019-05-17 19:37

台東蘭嶼潛水客等無船 原來船隻運毒被抓走了！

2019-05-18 10:24

影／台南職業大賭場猖獗抓不怕？ 警連破4場阻歪風

2019-05-17 19:57

71歲老翁無照開小黃 連撞14車

2019-05-18 00:50

影／與妻閒聊未注意號誌 休旅車撞死機車騎士

2019-05-18 11:46

年金被扣譙要「火化公務員」無罪 法官：政府要容忍

2019-05-17 14:23

影／高雄包裹炸彈案男嫌警訊「不太配合」 雄檢複訊後聲押

2019-05-17 16:17

大雨來襲海巡署發圖提醒勿觀浪 網友：這圖有聲音！

2019-05-17 14:48

涉侵占公司資產 趙藤雄遭限制出境

2019-05-18 00:41

台中清水一男一女中槍 送醫急救中

2019-05-18 12:51

主播張雅琴與漫畫家「魚夫」諷年改被告 都無罪

2019-05-17 14:39

陳慶男收押兒子棄保跑路 國防部求償慶富案卡關！

2019-05-17 18:28

猥褻3女童達4年被罵變態 狼師：大變態還小變態

2019-05-18 09:22

影／大媽害人摔車把人扶起來後開溜 被逮：我頭昏

2019-05-18 09:46

影／歸仁雙屍命案再審 謝志宏：警訊被打遭不當詢問

2019-05-17 15:05

台中女騎士被追撞肇事者逃 家屬求目擊者或行車記錄器

2019-05-18 09:20

年金被扣撂狠話「火化公務員」判無罪 法官：政府要忍

2019-05-17 14:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top