花蓮瓦拉米步道傳山難 外籍客墜落邊坡20公尺

2019-05-18 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮縣卓溪鄉瓦拉米步道1.8公里附近，今天近中午時發生山難，一名外籍遊客失足墜落約20公尺深的邊坡，民眾見狀向119報案，警、義消人員在入口處集結後已入山搜救。