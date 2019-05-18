偷拍警察還拿照到派出所詢問 原來是為做這件事...

2019-05-18 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



「這是你們的警員嗎？」台中市第二警分局前天下午有位市民上門，拿著手機拍攝警員背影的相片，向警方詢問，照片中的警員是否是在該派出所服務，值班警員一時不解，原來是市民在14日下午行經北區學士路時，發現警員攙扶跌倒的婦人，該市民覺得警察服務很好，因此用手機拍攝，恰巧經過派出所，因此進所詢問，因此代表市民向警察致謝。

台中市第二分局永興派出所表示，警員陳益弘、陳彥彰14日下午3時許，巡邏經過北區學士路、梅亭街口停等紅燈時，碰巧目睹薛姓女子（57歲）在路中間仆街，警方立即上前查看，跌倒的薛女直喊右腳疼痛。

兩警一人一邊扶著薛女離開車來人往的道路，讓她坐在路旁休息，薛女表示自己不用救護車，但警方協助聯繫薛女兒子前來查看，但未料警方的服務，被行經該處的市民拍攝下來，拍攝照片的市民事後還到派出所，拿出手機相片，要感謝警方的服務。

台中市第二分局永興派出所表示，協助薛女的警員陳彥彰才剛調到派出所執勤3個月餘，陳的哥哥也是警察，因看到哥哥從事警察工作而心生嚮往，因此也一起投身警界。