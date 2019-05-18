影／傘兵秦良丰重生周年紀念影片 感動醫護人員

2019-05-18 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



傘兵秦良丰去年5月17日在國軍演訓跳傘中受傷，童綜合醫院拍攝他在醫院治療期間的過程，溫馨內容感動很多醫護人員，影片名稱叫《傘兵秦良丰～0517重生周年記念》。

童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫在臉書中說，「我可以很驕傲地說，這一年來每次對新朋友介紹我在童綜合醫院服務，我是急診專科醫師，本來擔任急診部主任」，很多朋友都會問他「那個傘兵秦良丰，你們怎麼救活的，這幾乎是不可能的任務啊！」

吳肇鑫說，連秦良丰都很好奇去年5月17日發生什麼事？有急救過程的影片嗎？在急診室和加護病房醫護人員幫他做了哪些事？ 所以醫院拍出溫馨的影片，裡面很多片段只有秦的父母看過，從來沒有對外公開，吳肇鑫說，影片中想要傳達的最大重點是「合作」。

第一個是「軍民合作」童綜合醫院在中部海線，全力支援軍方的演習任務已經超過15年。這次也派遣醫護人員和救護車在現場立即急救（當時鄭總醫師就在現場），才有機會在第一時間把秦良丰從死神手中搶回來。

第二是「跨科合作」，當時童醫院在李三剛院長和童敏哲執行副院長一聲令下，很快就成立「搶救團隊」、從急診科、重症科、神經內外科、胸腔科、放射科，護理、營養、藥劑、呼吸治療也全力支援，可以說幾乎是全院動員。

第三是「跨院合作」，從第一時間點，醫院和軍醫部門、軍醫院，幾乎每天都有最深入的醫療會議，如果説是「總統級」的醫療小組應該也不為過。