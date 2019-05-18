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遠雄佣金案 趙藤雄請回、兒子趙信清3000萬交保

台中女騎士被追撞肇事者逃 家屬求目擊者或行車記錄器

2019-05-18 09:20聯合報 記者游振昇╱即時報導

求目擊者或行車記錄器！一名女子昨晚騎車經台中市后里區，被不明車輛追撞，女子重傷，家屬今天po臉書急求行車記錄器畫面，協助抓到肇事者。

警方表示，這件車禍目前仍在調查中。

被害人家屬表示，昨晚9點多，她阿姨騎機車經后里區圳寮路和后科路，被轎車追撞，肇事者逃逸，她阿姨被路人發現送醫急救，醫師說，送醫時間晚，救回可能成植物人，她擔心年紀大的外公外婆，如果白髮人送黑髮人，不知怎麼辦。

許多網友幫她阿姨加油集氣，也痛罵肇事者。

女子昨晚騎機車在后里被不明車輛追撞，傷勢嚴重。圖/取自臉書爆怨公社
女子昨晚騎機車在后里被不明車輛追撞，傷勢嚴重。圖/取自臉書爆怨公社
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行車記錄器植物人

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