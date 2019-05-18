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影／婦人洗頭倒地失生命跡象 老公及時出手搶回一命

2019-05-18 01:29聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣竹南鎮37歲徐姓婦人今年4月6日下午在美髮店洗頭時，突然昏迷並失去呼吸、心跳，她的丈夫趕到後立即施以CPR心肺復甦術急救，消防隊救護人員到場評估她已失去生命跡象，呈現OCHA的緊急狀況，立刻接手施行CPR、AED電擊並給氧後送上救護車，在到達醫院前婦人已恢復呼吸、心跳，治療7天後痊癒出院。

徐姓婦人從OCHA狀況到恢復生命跡象，治療後康復出院，她的丈夫在第一時間施行CPR是重要關鍵，加上救護人員接手處置得宜、迅速，讓婦人在黃金時間「搶回一命」，苗栗縣消防局第二救災救護大隊長曹春風和竹南消防分隊人員最近專程前往探視，拍攝宣導短片，呼籲民眾重視學習CPR，在關鍵時刻發揮搶救生命的功效。

徐姓婦人與丈夫林先生也向竹南分隊致謝，感謝救護人員抵達現場接手CPR及相關急救處置，林先生很慶幸自己平時對CPR有所理解，在關鍵時能派上用場救回妻子。

曹春風表示，OHCA(Out-of-hospital cardiac arrest)是醫學術語，泛指病患在送達醫院急診室前已呈現死亡症狀，需要透過CPR+AED等急救流程與死神搶時間、搶人命的棘手情勢。

他指出，第二大隊竹南分隊6日下午1點19分接獲指揮中心通報，竹南鎮環市路一段有急病救護個案，備勤隊員曹瑾昭、謝清源趕往，到場時發現徐姓婦人的丈夫正為她施行CPR，隨即接手施行CPR並以AED電擊、透過BVM(甦醒球)給氧，隨即送上車，病患在下午1點35分恢復呼吸、心跳，4分鐘後送達頭份為恭醫院救治，後又轉往台中童綜合醫院。

苗栗縣消防局指出，徐姓婦人當時因心律不整引發心因性倒地並停止呼吸，這起救護案例成功關鍵在於林先生第一時間為妻子施行CPR直到救護人員到場；他曾聽過CPR教學，狀況發生時讓妻子平躺並暢通呼吸道、壓胸將氧氣壓入肺部增加循環，使腦部不致缺氧，施救過程中，消防員到場接手繼續施以CPR、AED電擊，及時救回一條寶貴生命。

苗栗縣竹南鎮徐姓婦人(中)日前洗頭時昏迷失去生命跡象，丈夫林先生(右二)施行心肺...
苗栗縣竹南鎮徐姓婦人(中)日前洗頭時昏迷失去生命跡象，丈夫林先生(右二)施行心肺復甦術及時搶救；苗栗縣消防局第二救災救護大隊長曹春風(右一)和當時救護的隊員前往探視，拍攝CPR宣導短片。圖／苗栗縣消防局提供
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