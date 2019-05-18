71歲老翁無照開小黃 連撞14車

2019-05-18 00:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄報導



七十一歲吳姓老翁昨天無照駕駛計程車上路，在高雄市鬧區路口涉嫌連撞十四輛停等紅燈的汽、機車，致八人受傷、其中一人重傷，吳往前開七百公尺後才停車，警方檢測他未酒駕，但去年就曾無照駕駛計程車挨罰，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

吳姓老翁昨無照開計程車在高雄市區連撞十四輛汽、機車，造成八人受傷。 記者林保光／攝影 分享 facebook

警方勘察發現，吳駕駛的計程車車頭已撞得面目全非，檢測酒精濃度為零。他辯稱，因計程車「暴衝」才一路衝撞過去，後來打空檔才慢慢停車；但車上行車記錄器顯示，在第一次撞倒機車騎士時，車上乘客就提醒他撞到人怎不停車，且以其行車速度打空檔，是否涉故意肇事逃逸，待進一步釐清。

吳姓老翁開兒子的計程車衝撞十四輛汽、機車，車頭撞毀。記者林保光／攝影 分享 facebook

高雄市警方表示，依道路交通安全規則規定，年滿七十歲就不能開計程車。吳姓老翁原為計程車司機，去年屆齡後職業駕照已無效，但他仍開兒子的計程車營業，遭警方取締罰款六千元。吳上月以普通駕照到裁決中心辦理吊扣折抵罰款，昨天不僅無照駕駛，更違規開計程車，至少須受罰一萬二千元。

路口的水果攤也被計程車撞得掉落一地。記者林保光／攝影 分享 facebook

警方調查，吳翁昨天上午九點十分駕駛計程車，在大昌路與大裕街口，先撞倒騎機車的蔡姓男子（六十五歲），接著失控往前疾駛廿公尺到大昌路與建工路口，瞬間衝撞停等紅燈的多輛汽、機車及路旁水果攤，吳肇事後一路行駛約七百公尺，轉到正忠路與春陽街口才停車，打電話報警。

警、消據報到場處理，統計吳共撞及十一輛機車及三輛汽車，造成八人受傷，有四人送醫。其中騎機車的黃姓男子（六十歲）頭部重傷，失去意識，目前仍住院觀察治療。警方調閱路口監視畫面，發現吳肇事時幾乎沒有煞車，如打保齡球般撞倒騎機車民眾，再一路衝過已變綠燈的路口。