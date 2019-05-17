不畏豪雨 永和民防中隊常訓照常舉行

2019-05-17 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市永和警分局今天召集永和民防中隊全體成員190多名，舉辦108年永和民防中隊基本訓練，雖然今天下著豪雨，民防成員不畏大雨仍準時出席，參加基本訓練，增進協勤專業知識、精進協勤技能，提升民防團隊運作功能，因應各種災害防救工作。

今天課程安排包括「全民國防」、「醫療救護保健」、「交通指揮」、「民防法規之認識」、「警察應用技術」、「婦幼安全宣導」、「選舉投開票所警衛工作)要領」、「民力申請志願服務榮譽卡之介紹」，課程內容精彩豐富，永和警分局指派教官現場實際教學演練各種逮捕術動作，扎實的訓練不僅強健體魄，進而保護民眾及自身的安全。

永和警分局長謝宗宏表示，治安工作絕非僅靠警察來維護，亦須全民的力量來共同努力，特別是民防、義警協勤民力最瞭解轄區各種治安危害訊息，能隨時提供最好、最快的情資，作為警察打擊犯罪最好的資訊，把需要執法的部分交給警方，藉由警民合作，共同維護轄區治安。