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不畏豪雨 永和民防中隊常訓照常舉行

2019-05-17 16:18聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市永和警分局今天召集永和民防中隊全體成員190多名，舉辦108年永和民防中隊基本訓練，雖然今天下著豪雨，民防成員不畏大雨仍準時出席，參加基本訓練，增進協勤專業知識、精進協勤技能，提升民防團隊運作功能，因應各種災害防救工作。

今天課程安排包括「全民國防」、「醫療救護保健」、「交通指揮」、「民防法規之認識」、「警察應用技術」、「婦幼安全宣導」、「選舉投開票所警衛工作)要領」、「民力申請志願服務榮譽卡之介紹」，課程內容精彩豐富，永和警分局指派教官現場實際教學演練各種逮捕術動作，扎實的訓練不僅強健體魄，進而保護民眾及自身的安全。

永和警分局長謝宗宏表示，治安工作絕非僅靠警察來維護，亦須全民的力量來共同努力，特別是民防、義警協勤民力最瞭解轄區各種治安危害訊息，能隨時提供最好、最快的情資，作為警察打擊犯罪最好的資訊，把需要執法的部分交給警方，藉由警民合作，共同維護轄區治安。

民防總隊與大隊部除蒞場督導，在訓練當中並頒發表揚榮獲臺灣省義勇人員安全濟助基金會獎學金績優人員；另民防大隊長為鼓舞民防兄弟士氣，在會場即頒發民防中隊每位點心費，感謝所有民防夥伴協助警方維護治安、服務轄區居民。

新北市永和警分局今天召集永和民防中隊全體成員190多名，舉辦108年永和民防中隊...
新北市永和警分局今天召集永和民防中隊全體成員190多名，舉辦108年永和民防中隊基本訓練，雖然今天下著豪雨，民防成員不畏大雨仍準時出席，參加基本訓練。圖／警方提供
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新北市永和警分局今天召集永和民防中隊全體成員190多名，舉辦108年永和民防中隊...
新北市永和警分局今天召集永和民防中隊全體成員190多名，舉辦108年永和民防中隊基本訓練，雖然今天下著豪雨，民防成員不畏大雨仍準時出席，參加基本訓練。圖／警方提供
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