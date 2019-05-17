找所在「逼」起來 女警主播台語教萬安避難網友笑翻

2019-05-17 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今年「萬安42號」北部地區演習時間，將在5月27日下午1時30分至2時實施演練，基隆市警局第一分局特別找來女警擔任主播及特派員，用幽默、輕鬆的新聞播報方式拍成影片上網宣導，影片今天貼上臉書專頁，她國語、英語、台語三聲帶播報，效果十足。尤其不輪轉的台語超爆笑，讓網友笑翻。

「各位觀眾朋友們大家好，我是第一分局最美麗的主播劉侑芸，今天要跟大家分享一件警界的重要訊息，也就是一年一度絕對會發生的事情萬安42號，演習時要注意哪些事項呢，請看特派員大頭芸為您報導」。

劉侑芸的台語不太靈光，播報起來笑果十足，如各位「相」親父老、來宣「倒」、來「記」辦、找安全的所在「逼」起來，網友聽起來雖有點卡卡，但也意外引發笑果。

劉侑芸化身特派員到基隆廟口等地，以現場報導的方式介紹如果在停車場或者在吃美食等情況，聽到警報聲響起要怎麼辦？透過生動的描述與以前的生硬宣導很不一樣。基隆市警察局第一分局提醒，若演習期間有違反管制規定者，將依民防法第25條裁罰，處新3萬元以上15萬元以下罰鍰。

基隆市警察局第三分局也召開演習協調會」，邀集轄內各級機關、學校、消防分隊、鐡路警察局七堵派出所、國道汐止分隊、加油站、超商、貨運業代表及民防、義警協勤民力。

警方說，萬安42號演習將實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制等實作演練，人、車在演習警報發放後，應按規定遵守警察及民防人員之指揮，就近進行疏散避難，警方也呼籲民眾，切勿於演習期間在室外觀望徘徊。