親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

天候不佳...金門機場大爆滿 滯留逾500名旅客吵翻天

國防靠美國 發財靠中國：澳洲守得住南太平洋？

找所在「逼」起來 女警主播台語教萬安避難網友笑翻

2019-05-17 14:47聯合報 記者游明煌╱即時報導

今年「萬安42號」北部地區演習時間，將在5月27日下午1時30分至2時實施演練，基隆市警局第一分局特別找來女警擔任主播及特派員，用幽默、輕鬆的新聞播報方式拍成影片上網宣導，影片今天貼上臉書專頁，她國語、英語、台語三聲帶播報，效果十足。尤其不輪轉的台語超爆笑，讓網友笑翻。

「各位觀眾朋友們大家好，我是第一分局最美麗的主播劉侑芸，今天要跟大家分享一件警界的重要訊息，也就是一年一度絕對會發生的事情萬安42號，演習時要注意哪些事項呢，請看特派員大頭芸為您報導」。

劉侑芸的台語不太靈光，播報起來笑果十足，如各位「相」親父老、來宣「倒」、來「記」辦、找安全的所在「逼」起來，網友聽起來雖有點卡卡，但也意外引發笑果。

劉侑芸化身特派員到基隆廟口等地，以現場報導的方式介紹如果在停車場或者在吃美食等情況，聽到警報聲響起要怎麼辦？透過生動的描述與以前的生硬宣導很不一樣。基隆市警察局第一分局提醒，若演習期間有違反管制規定者，將依民防法第25條裁罰，處新3萬元以上15萬元以下罰鍰。

基隆市警察局第三分局也召開演習協調會」，邀集轄內各級機關、學校、消防分隊、鐡路警察局七堵派出所、國道汐止分隊、加油站、超商、貨運業代表及民防、義警協勤民力。

警方說，萬安42號演習將實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制等實作演練，人、車在演習警報發放後，應按規定遵守警察及民防人員之指揮，就近進行疏散避難，警方也呼籲民眾，切勿於演習期間在室外觀望徘徊。

第三分局提醒，105年萬安39號演習時，高雄市有民眾在萬安演習時穿著「恐龍裝」逛街，事後遭裁罰6萬元，呼籲民眾勿心存僥倖。

今年「萬安42號」北部地區演習時間，將在5月27日下午1時30分至2時實施演練，...
今年「萬安42號」北部地區演習時間，將在5月27日下午1時30分至2時實施演練，基隆市警局第一分局特別找來女警擔任主播及特派員，用幽默、輕鬆的新聞播報方式拍成影片上網宣導。記者游明煌／翻攝
分享
今年「萬安42號」北部地區演習時間，將在5月27日下午1時30分至2時實施演練，...
今年「萬安42號」北部地區演習時間，將在5月27日下午1時30分至2時實施演練，基隆市警局第一分局特別找來女警擔任主播及特派員，用幽默、輕鬆的新聞播報方式拍成影片上網宣導。記者游明煌／翻攝
分享

萬安演習警察基隆

相關新聞

高雄計程車連撞14汽機車影像曝光！ 71歲老司機已吊扣駕照

2019-05-17 12:38

女友遭調戲 男子不滿糾眾談判還燃信號彈示威

2019-05-17 15:05

基隆麥金路違規左轉安樂路頻仍 警強力告發民眾傷荷包

2019-05-17 13:03

三重8旬失智婦走到台北 警用一張卡助返家

2019-05-17 12:44

台中酒駕男為閃障礙物 自撞分隔島車頭全毀

2019-05-17 12:05

一年被捕2次 通緝犯心甘情願全因這女警「可愛又親切」

2019-05-17 11:31

也是大雷雨惹禍？中壢賓士車凌晨連撞4車

2019-05-17 11:26

影／深夜不敵瞌睡蟲 BMW撞斷三菱轎車「羊角」

2019-05-17 10:49

北市夜店酒客接連衝突！ 2男受傷送醫

2019-05-17 10:48

影／高雄計程車路口連撞10輛汽機車 4人受傷送醫

2019-05-17 10:08

影／嘉縣高鐡大道太保市路段 遊覧車、轎車相撞

2019-05-17 10:08

路邊和解被反咬肇逃…都栽在這句話沒存證

2019-05-17 10:00

無線電鴛鴦大盜洗劫10車 「殺肉」低價轉賣 基隆落網

2019-05-17 09:50

透天厝暗夜惡火 1人命喪火窟

2019-05-17 00:33

新店傳死亡車禍 六旬婦慘死大貨車底

2019-05-16 22:56

遠雄建設臉書遭盜用 留言抽獎送房全是假

2019-05-16 21:20

西濱後龍段貨車、聯結車碰撞 一人受傷送醫

2019-05-16 21:06

影／「小黃」國道甩尾慘挨撞 竟因醉乘客亂拉手煞車

2019-05-16 20:33

影／LV、Nike都有 警查獲仿品中盤商 正品市價逾5百萬

2019-05-16 20:09

影／兩男攀岩從崖壁墜落 確保繩防護1人仍受重傷

2019-05-16 19:33

影／兩男子攀岩場墜崖 消防垂降海陸神救援

2019-05-16 17:39

恐怖保母餵2月嬰燙牛奶、捏生殖器阻哭鬧 遭起訴

2019-05-16 17:37

龍洞攀岩場兩人墜崖 落差50公尺 警方救援中

2019-05-16 16:17

台南民宅凌晨起火一死 現場發現易燃物不排除人為造成

2019-05-16 15:56

校園霸凌！家長質疑班費明細 孩子就被修圖成遺照

2019-05-16 15:46

影／開車赴東部散心 他竟在眾人面前跳海

2019-05-16 14:51

影／年輕女騎腳踏車上下班 慘死大貨車輪下家人哭倒

2019-05-16 14:48

男子疑中風倒地求助 警消登門老母竟說「沒人報案」

2019-05-16 14:13

七成車禍可避免！中市警成立「交通事故診療團」

2019-05-16 11:56

男警練出「爆炸」手臂 全身肌肉威嚇壞人

2019-05-16 11:48

林口火力發電廠工人摔落煤倉 全身多處骨折右手斷

2019-05-16 11:29

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

父要小姐弟簽約「不准回家跟他拿錢」 20年後她嗆：丟臉

2019-05-16 16:47

路邊和解被反咬肇逃…都栽在這句話沒存證

2019-05-17 10:00

新店傳死亡車禍 六旬婦慘死大貨車底

2019-05-16 22:56

她在招待所遭性侵受創 驗傷失控稱「我就是破麻」

2019-05-16 20:28

高雄計程車連撞14汽機車影像曝光！ 71歲老司機已吊扣駕照

2019-05-17 12:38

捉姦看見老公小三全裸「很震撼」 法官輕判4個孩子的媽

2019-05-16 19:18

偷吃人夫後懷孕 小三崩潰喊「為什麼肚子有你的種」

2019-05-16 15:57

「499之亂」遭罰200萬元 中華電提告勝訴

2019-05-16 16:02

影／深夜不敵瞌睡蟲 BMW撞斷三菱轎車「羊角」

2019-05-17 10:49

綠議員「怎不露胸」性騷不成立 時力：選前道歉假的

2019-05-16 17:16

打翻飲料求店家「續杯半價」 奧客被拒嗆永不再來

2019-05-16 17:54

龍洞攀岩場兩人墜崖 落差50公尺 警方救援中

2019-05-16 16:17

「小哥」演唱會3女互毆被送辦 本要互告卻撤告

2019-05-16 23:51

偷拍酒醉女老闆私密處 還持刀性侵女移工比YA

2019-05-17 07:45

故意讓蜂叮、踩鐵釘險截肢 他們詐領431萬元保險金

2019-05-17 09:47

高雄包裹炸彈案女嫌涉重嫌 法院裁定羈押禁見

2019-05-16 22:22

西濱後龍段貨車、聯結車碰撞 一人受傷送醫

2019-05-16 21:06

他在女友家下藥迷昏女看護 這種男友她選擇報警

2019-05-17 11:52

影／「小黃」國道甩尾慘挨撞 竟因醉乘客亂拉手煞車

2019-05-16 20:33

遠雄建設臉書遭盜用 留言抽獎送房全是假

2019-05-16 21:20

又見計程車之狼 司機涉性侵酒醉女：僅磨蹭沒進入

2019-05-16 18:20

智障兄弟遭欺凌 房產被奪當奴隸

2019-05-17 00:09

影／高雄計程車路口連撞10輛汽機車 4人受傷送醫

2019-05-17 10:08

考機車駕照8次都沒過 網友酸：考慮一下路人安全

2019-05-17 13:07

影／兩男攀岩從崖壁墜落 確保繩防護1人仍受重傷

2019-05-16 19:33

罵「跟張淑晶一樣」判刑 高院：無忍受詆譭義務

2019-05-16 16:00

也是大雷雨惹禍？中壢賓士車凌晨連撞4車

2019-05-17 11:26

校園霸凌！家長質疑班費明細 孩子就被修圖成遺照

2019-05-16 15:46

兒子菲國溺斃 拿不到理賠金 法院判保險公司給付

2019-05-17 00:48

無線電鴛鴦大盜洗劫10車 「殺肉」低價轉賣 基隆落網

2019-05-17 09:50

5年過去...「太陽花」攻行政院 聲請法官迴避遭駁

2019-05-16 17:39

一年被捕2次 通緝犯心甘情願全因這女警「可愛又親切」

2019-05-17 11:31

沒有天上掉下來的房子 房仲、建商臉書遭盜用

2019-05-17 00:20

影／台南眾神之都 警長力邀宮廟簽署行動公約

2019-05-16 22:57

女子闖紅燈遭攔查開單 突暈倒送醫驚醒：我剛跌倒嗎

2019-05-17 10:19

失控掐死4個月大兒子 母親出獄再動手險殺死女兒

2019-05-17 11:36

女網友貼文控「前妻可打一桌牌」桃議員詹江村提告誹謗

2019-05-16 16:22

鼓山炸彈案女嫌涉殺人未遂罪嫌 雄檢聲押禁見候審中

2019-05-16 16:21

年金被扣譙要「火化公務員」無罪 法官：政府要容忍

2019-05-17 14:23

傳地震路裂假照 罰鍰3000元

2019-05-17 00:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top