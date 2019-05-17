三重8旬失智婦走到台北 警用一張卡助返家

2019-05-17 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



新北市一名83歲李姓老婦日前獨自行走在台北市忠孝橋下的車道上，警方接獲民眾報案到場關心，發現李婦有失智情況，竟是從三重地區走失到萬華區，藉由李婦身上的敬老悠遊卡，才循線找到李婦的住處，將其送返回家。

警方表示，5月9日中午有民眾報案，稱一名老婦獨自行走在車道上，險象環生，需要警方協助。萬華分局武昌街派出所警員林子惠、鄭育威獲報後立即到場關心，發現李婦語焉不詳，無法正常表達言語，為避免李婦發生危險，只好先將其送往鄰近的萬華老人中心休息，並詢問中心人員是否認識李婦。

老人中心人員表示，李婦並非中心照護的老人，但仍提供麵包先讓李婦果腹，在社工詢問時，李婦突然笑著說「哇系對三重埔走來的啦！」鄭員又在李婦身上找到一張敬老悠遊卡，經林員利用戶役政系統及警政系統查詢後，終於找到李婦的戶籍地及居住地。

轄區警方到李婦所住的社區大樓詢問時，大樓保全說，李婦平日與孫子同住，常常在白天跑出門，已有多次由員警護送回家的紀錄。林員立即請社工協助通報新北市政府社會局將李婦列為關懷對象，並將其載返居住地。