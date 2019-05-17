一年被捕2次 通緝犯心甘情願全因這女警「可愛又親切」

2019-05-17 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市林姓竊盜通緝犯，去年5月遭公園所女警余珮毓逮捕；本周日林在公園椅子上睡覺，被巡邏的余員發現林又遭通緝，林一眼認出是去年逮捕他的可愛又親切的女警，立馬回話「我去年也被妳抓過！」還稱讚余員態度親切、辦案速度快，二話不說配合到派出所製作筆錄，依法移送，林男配合度之高，讓所內其他員警嘖嘖稱奇。

本周日晚間7時許，台中市警局第二分局公園所警員余珮毓在台中公園巡邏，看見一名男子在公園的椅子上睡覺，上前勸導並以警用電腦M-police盤查身分，發現林男(63歲)遭南投地方法院發佈竊盜通緝，但覺得林男很眼熟，林男主動說，「我去年也被妳抓過！」乖乖跟著余員回到派出所，警詢後依法移送偵辦。

短短一年內，林男就遭通緝2次，且被同一位警員余珮毓查獲，林男配合度之高，讓員警嘖嘖稱奇。林男則解釋，上次被余員逮捕的經驗「很不錯」，因為余員不僅製作筆錄效率高，且態度親切，得知他多日未進食還買熱食讓他填飽肚子。