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慘！爆肝女主管被放逐1人部門 從氣到發抖到讓公司傻眼

質疑收錢才挺韓國瑜惹哭館長 苦苓發文致歉了

一年被捕2次 通緝犯心甘情願全因這女警「可愛又親切」

2019-05-17 11:31聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市林姓竊盜通緝犯，去年5月遭公園所女警余珮毓逮捕；本周日林在公園椅子上睡覺，被巡邏的余員發現林又遭通緝，林一眼認出是去年逮捕他的可愛又親切的女警，立馬回話「我去年也被妳抓過！」還稱讚余員態度親切、辦案速度快，二話不說配合到派出所製作筆錄，依法移送，林男配合度之高，讓所內其他員警嘖嘖稱奇。

本周日晚間7時許，台中市警局第二分局公園所警員余珮毓在台中公園巡邏，看見一名男子在公園的椅子上睡覺，上前勸導並以警用電腦M-police盤查身分，發現林男(63歲)遭南投地方法院發佈竊盜通緝，但覺得林男很眼熟，林男主動說，「我去年也被妳抓過！」乖乖跟著余員回到派出所，警詢後依法移送偵辦。

短短一年內，林男就遭通緝2次，且被同一位警員余珮毓查獲，林男配合度之高，讓員警嘖嘖稱奇。林男則解釋，上次被余員逮捕的經驗「很不錯」，因為余員不僅製作筆錄效率高，且態度親切，得知他多日未進食還買熱食讓他填飽肚子。

林男說，上次被抓獲釋後，還是覺得睡台中公園比較自在，未料回來沒多久又被通緝，這次又栽在余員手上「我心甘情願，因為她上次對我很好！」。警員余珮毓對於林男的誇讚也覺得很開心，因為警察工作一直讓她覺得很有成就感。

公園所女警余珮毓對於警職工作相當熱誠。記者林佩均／翻攝
公園所女警余珮毓對於警職工作相當熱誠。記者林佩均／翻攝
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公園所女警余珮毓對於警職工作相當熱誠。記者林佩均／翻攝
公園所女警余珮毓對於警職工作相當熱誠。記者林佩均／翻攝
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林男(左)去年5月遭通緝被女警余珮毓逮捕，今年甫遭通緝也被同一警員逮捕，林男反而...
林男(左)去年5月遭通緝被女警余珮毓逮捕，今年甫遭通緝也被同一警員逮捕，林男反而稱讚余員態度親切、辦案效率高(照片為去年5月逮捕照)。記者林佩均／翻攝
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通緝竊盜台中市

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