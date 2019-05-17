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影／深夜不敵瞌睡蟲 BMW撞斷三菱轎車「羊角」

2019-05-17 10:49聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市陳男清晨3時許行經東區復興路時不敵瞌睡蟲，銀色BMW轎車擦撞路邊停放的灰色三菱轎車，陳男驚醒後將車停在路旁停車格，只下車察看自己車損就離開。灰色轎車劉女發現愛車左側車身凹陷，前輪懸吊系統中重要的零件「羊角」斷裂，輪胎偏斜，根本無法駕駛，氣得報警。警方調閱監視器，前天請陳男到案說明，陳坦承下班回家開車太累，一時打瞌睡釀禍。

台中市警局第三交通分隊表示，上周四接獲劉姓女車主(60歲)報案指出，灰色三菱轎車停放在東區復興路旁停車格內，早上7時許要取車，發現左側車身嚴重凹陷，板金被刮的體無完膚，這麼嚴重的撞擊，肇事者居然肇逃，讓她相當氣憤。

警方勘驗劉女車輛，灰色轎車前輪懸吊系統中重要的零件「羊角」斷裂，輪胎偏斜，整輛車被撞到位移，可見撞擊力道之大。

路口監視器清楚拍下，一輛銀色BMW轎車行駛在復興路上，忽然偏右撞上劉女車輛，車輛趕緊往左側切出，差一點再撞前方停放車輛，該名駕駛撞車後將車子停在前方停車格，下車察看自己車損，一度往回走欲看對方車損，但走不到半個車身就打消念頭，開走肇事車輛消失在夜色之中。

警方追查，前天請涉案的陳男(30歲)到案說明；陳男坦言，當天清晨3時許駕駛BMW車返家，因太累一時恍神睡著，車子不小心擦撞到路旁劉女車輛。警詢後將陳男依肇事逃逸罪嫌函送。

警方勘案陳男車輛，發現BMW車損只有右前保險桿板金輕微刮傷，還可以駕駛，對比劉女左側板金車身嚴重凹陷、輪胎偏斜，整輛車無法駕駛，連員警也驚呼「怎麼差這麼多？」

劉女灰色轎車左側板金車身嚴重凹陷、輪胎偏斜，整輛車無法駕駛。記者林佩均／翻攝
劉女灰色轎車左側板金車身嚴重凹陷、輪胎偏斜，整輛車無法駕駛。記者林佩均／翻攝
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劉女灰色轎車左側板金車身嚴重凹陷、輪胎偏斜，整輛車無法駕駛。記者林佩均／翻攝
劉女灰色轎車左側板金車身嚴重凹陷、輪胎偏斜，整輛車無法駕駛。記者林佩均／翻攝
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陳男BMW銀色轎車只有右前保險桿板金輕微刮傷車損，還可以駕駛。記者林佩均／翻攝
陳男BMW銀色轎車只有右前保險桿板金輕微刮傷車損，還可以駕駛。記者林佩均／翻攝
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陳男BMW銀色轎車只有右前保險桿板金輕微刮傷車損，還可以駕駛。記者林佩均／翻攝
陳男BMW銀色轎車只有右前保險桿板金輕微刮傷車損，還可以駕駛。記者林佩均／翻攝
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