無線電鴛鴦大盜洗劫10車 「殺肉」低價轉賣 基隆落網

2019-05-17 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



分享 facebook 郭姓夫妻涉嫌專門竊取大貨車、曳引車、自小客車內無線電，再以「殺肉」的方式低價轉賣或安裝給其他車輛，近日鎖定基隆市犯案，都是先偷機車再犯案，躲避警方追查。市警第三分局追查多日，逮捕夫妻2人，並查扣大批無線電等贓物，被害人有10人，警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

基隆市警察局第三分局百福派出所、八堵分駐所分別於3月14、24及31日接獲被害人報案，都是大貨車、曳引車車內無線電等財物遭竊，歹徒以犯罪工具破壞車窗玻璃、門鎖後，侵入車內竊取財物，有7、8人受害，讓車主及駕駛氣得半死，要開車上班時才發現無線電不翼而飛，損失都數萬元不等，警方並立即成立專案小組偵辦。

市警第三分局專案人員調閱監視器追查，發現竊嫌得手後騎乘機車往汐止方向逃逸，警方根據車號及相關資料，查出竊賊身分後，昨在汐止地區查獲郭姓夫妻2人到案，當場查獲大批贓物及犯罪工具，郭姓夫妻坦承行竊不諱，連同被竊機車，共有10名被害人。

警方調查，郭姓男子（45歲）與許姓女子（36歲）為夫妻，均設籍花蓮，有多次竊盜前科，犯案手法都是先竊取機車後，再尋找大貨車、遊覽車等目標，以砸破玻璃方式竊取車內無線電機具及財物，都被各地警方鎖定，但居無定所，四處流竄，被逮移送交保後，又四處犯案。

苗栗警方11日才在苗栗縣造橋鄉逮獲這對無線電鴛鴦大盜，起獲疑似贓物10組車用無線電，警方呼籲被害人認領。員警是在一處加油站簽巡，發現1輛失竊機車，要求在加油站女廁所內的許女出來接受盤查，郭男突然在廁所旁停放的曳引車後方逃竄，謝君明立即追趕，郭男不聽制止，翻越圍牆跳下5公尺高駁坎左腳踝骨折，員警隨後追趕，雙手臂挫傷查獲郭男，並逮捕許女。