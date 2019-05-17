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疑酒駕自摔 男倒臥學校圍牆旁血跡斑斑

2019-05-17 09:08中央社 高雄17日電

張姓男子今天清晨被發現倒臥在高雄師範大學圍牆旁，除了現場血跡斑斑，一旁倒地的機車也有擦撞痕跡，民眾見狀趕緊報案，警方據報將張男送醫，初步研判應是酒駕自摔。

晨運民眾於清晨近4時發現高師大圍牆旁倒臥一名受傷男子，現場血跡斑斑，由於在學校旁，高雄市警察局苓雅分局獲報不敢大意，員警與警消立即趕到現場處理。

由於張男意識不清，救護人員先檢傷及固定和包紮後送醫。警方表示，37歲的張男仍意識不清，無法製作筆錄，經醫院抽血檢測換算酒精濃度達1.35，初步研判應為自摔，暫無生命危險，至於是否遭撞車禍或涉嫌酒駕肇事已擴大調閱附近路口監視器釐清。

酒駕警察車禍

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